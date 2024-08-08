Özrü kabahatinden büyük! "Türk futboluna ihtiyacım yok" diyen Hamit, kendini bakın nasıl savundu

Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım eski sorumlusu Hamit Altıntop, uzun süre Türk futbolunun gündeminde yer alan herkes tarafından tepki çeken "Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok" sözlerine açıklık getirdi. Altıntop, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu da arayarak tebrik ettiğini söyledi.

"DOĞRU BİR CÜMLE OLMADIĞI KABUL EDİYORUM"

BeIN SPORTS'a konuk olan Altıntop, tepki çeken sözleriyle ilgili "Ben bunun doğru bir cümle olmadığını kabul ediyorum. Ama içeriğiyle ilgili aynı fikirdeyim. Bahsetmek istediğim konu aslında şu: Mesai yapmış, dünyayı görmüş ve kendine bunu dert etmiş insanlardan faydalanması gerektiğine inandığımı söylemek istedim. Tabi ki biz de insanoğluyuz bizde de birikiyor ama benimle mesai yapan ve benim samimiyetime güvenen insanların bunun böyle olmadığını görmesi gerektiğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"KİME NE YAPTIK?"

Açıklamalarına devam eden Hamit Altıntop "Doğru bir yaklaşım değildi. Tatlı dilli olalım dedik olmadı, sessiz kalalım dedik olmadı, agresif olalım dedik hiç olmadı. Biz de şaşırdık artık. Biz kime ne yapmışız? Başarılı olma kriteri nedir? Uluslar Ligi'nde C'den B'ye çıktık. Elemelerde lider olduk. EURO2024'te heyecanlandık, Allah yüzümüze gülse belki de yarı final görecektik. Turnuvada 50 maç vardı, 47. maçta elendik. '7 maçlık bir hikaye yazabiliriz' dediğimde, bunu kalpten ve inanarak söyledim" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİME YATIRIM YAPTIM, EURO 2024 BAŞARISI ÇIKTI ORTAYA"

62 ay yönetimde görev aldığını belirten Altıntop, "5 yıldan fazla. İlk dönemlerim olduğu için büyüklerimden yardımlar aldım. Yapıyı öğrendim. Yapının artı ve eksilerini öğrenme fırsatım oldu. Kadroyu tanıdım. Türk futbolunun tarihini kavrama şansım oldu. Çok sosyal birisi olduğuma inanıyorum. Esnafımızla, başkanımızla veya bakanımızla karşılıklı görüşebiliyordum. Bu fırsatta Hamit Altıntop'a yatırım yaptım. Bunun sonucunda EURO 2024 gibi bir başarı çıktı ortaya" ifadelerini kullandı.

"BAZI BAŞKANLARI ARAMADIM, HAK ETMEDİLER"

Milli Takım'ın başarısıyla için sözlerini sürdüren Hamit Altıntop "Bunlar ülkenin başarısı, benim başarım değil. Estağfurullah, haddimi aşarak öyle bir şey söylemem. Kulüplerin başarısı bu, çünkü oyuncular yıl boyunca kulüplerinde çalışıyorlar. Bazı başkanlara teşekkür ettim. Bazı başkanlara ulaşamadım. Bazılarını bilinçli bir şekilde aramadım. Çünkü yaklaşımlarından dolayı o ilgiyi hak etmediler. Hamit Altıntop olarak, bir Türk vatandaşı olarak ben de haksızlığa uğradığımı düşünüyorum. Hepsinin canı sağ olsun. Biz, bildiğimizden şaşmadık. Ülkemize, kendimize yakışanı yaptığımıza inanıyorum" dedi.

"İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NU TEBRİK ETTİM"

TFF seçimleriyle ilgili de konuşan Hamit, Seçimde yola devam edemeyeceğimiz kararı çıktı. Ben İbrahim başkanı aradım, hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Biz içeride oluruz dışarıda oluruz hiç önemli değil. Önemli olan yeni jenerasyonun futbolu sevmesi. Çünkü EURO 2024'te farkı ortaya koyan takım oyunu oynanmamızdı. Herkes milli değerleri ortaya koyarak bir yol çizdi. Kimse kendini ön plana koymadı" şeklinde konuştu.

YERİNE CEYHUN KAZANCI GETİRİLDİ

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nda A Milli Takım sorumlusu olarak görev yapan Hamit Altıntop'un yerine İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçilmesinin ardından Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı getirildi.