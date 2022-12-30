'Türk futbol tarihinde ilk' diyerek sözlerine başlayan Erden Timur'dan canlı yayında TFF'ye çağrı

Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta kırmızı-beyazlıların iptal edilen golü büyük yankı uyandırmıştı. Hakem Erkan Özdamar'a kararı nedeniyle tepki yağarken, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur açıklamalarda bulundu.

"VAR KAYITLARI AÇIKLANSIN"

Erden Timur yaptığı açıklamada, "Belki de Türk futbol tarihinde ilk defa bir futbol kulübü, galibiyetin sonrasında sessizliğe bürünmeyip konuşuyor. Yayıncı kuruluştan tartışmalı pozisyonları istedik, görüşüyoruz ve son aşamaya geldik. Bir yabancı, bir yerli hakem hocası ile bu pozisyonlar konuşulacak. Önemli tartışmalı pozisyonlar olacak. Basit pozisyonlar olmayacak çünkü bunun için yüksek bedel ödenmesi lazım. Mecnun Otyakmaz gibi çağrıda bulunuyoruz. Sadece bu pozisyon için değil, tüm pozisyonlar için VAR kayıtları açıklansın. Bu pozisyonun neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz." dedi.

Erden Timur'un yaptığı açıklamaların devamı şöyle:

"TÜM CAMİALAR ADINA ADALET İSTİYORUZ"

"Biz adalet istiyoruz. Herkes için adalet istiyoruz. Tartışmalı pozisyonlar için açıklama bekliyoruz. Usanmadan tekrar tekrar söyleyeceğiz, biz tüm camialar adına adalet istiyoruz. Görüştüğümüz hakemlere pozisyonları yorumlatacağız. Belki de Türk futbol tarihinde ilk defa bir futbol kulübü, galibiyetin sonrasında sessizliğe bürünmeyip konuşuyor.

"ŞEFFAFLIĞIN KİMSEYE ZARARI OLMAZ"

Bizim futbolcularımızın da iddiası var, iddia diyorum... "Taca çıktı, Sergio itti ve o pozisyon neden serbest vuruş oldu, taç olmadı? Bunların hepsi açıklansın. Şeffaflığın kimseye zararı olmaz. Kimseye farklı muamele yapılamasın. Victor Nelsson'a penaltı olayı var, bunun da açıklanmasını istiyoruz.

"BİZ KAFAMIZI KUMUN ALTINA SOKMUYORUZ"

Maç 1-1'e dönmüş sonra biz tekrar öne geçmişken, skorun buna bağlanması, 3-4 gün önce Beşiktaş maçında da bariz bir hata olması… Medyanın tamamen bu konuyu köpürtmesi… Bunun bu kadar büyütülmesi insanın aklına başka şeyler getiriyor. Fenerbahçe'nin bir pozisyon bana soruldu ve "Penaltı" dedim. Biz kafamızı kumun altına sokmuyoruz. Kazandık ve çıkıp konuşuyoruz. Diğer takımlar da lehine ve aleyhine karar olunca, açıklama istesin. Biz bir çaba gösteriyoruz. Sen yola çıkana 'Yavaş yürüyorsun' diyorsun ama sen yolda bile yürümüyorsun. Rakibinin hakkını arayan başka kimse var mı bilmiyorum. Her birimiz objektif olamayız ancak insanın elinden geleni yapması, kötü şekilde nitelendirilmemeli.

"ŞİMDİ BİZİMLE AYNI NOKTAYA GELDİLER"

Biz, şampiyonluk yürüyüşü konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu, her zerreye nasıl dokunduğumuzu gösteriyoruz. Önceki basın toplantısında durumun adalete zarar verdiğini söyledik. Önceden bizden farklı düşünenler, şimdi bizimle aynı noktaya geldiler."