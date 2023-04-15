Türk bayrağı ile kutlamaya izin vermemişlerdi! Skandal olay sonrası FIBA sessizliğini bozdu

Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenerek finale çıkan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularının, Türk bayrağıyla kutlama yapmasına izin vermeyen rakip kulüp yetkilileri, olayın ardından temsilcimizden özür diledi. FIBA'dan yapılan açıklamada, "Prag kulübü, tüm olayın FIBA Arena Kuralları'ndaki bayrak kullanımına ilişkin maddenin yanlış anlaşılması ve yorumlanması üzerine olduğunu belirtti." ifadelerini kullanıldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenerek finale çıkan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularının, maç sonunda Türk bayrağıyla kutlama yapmasına rakip kulüp yetkililerinin izin vermemesiyle ilgili açıklama yaptı.

"MERSİN KULÜBÜNDEN ÖZÜR DİLEDİLER"

Ev sahibi Çekya kulübünün yaşananlardan dolayı özür dilediğine yer verilen açıklamada, "Ev sahibi kulüp ile Mersin ekibi arasında oynanan maçın sona ermesinin ardından bahsi geçen kişi, Türk takımının kutlama yapan oyuncularının bir taraftar tarafından verilen Türk bayraklarından birine erişimine izin vermedi. Prag kulübü, olayın ardından Mersin kulübünden özür diledi ve tüm olayın FIBA Arena Kuralları'ndaki bayrak kullanımına ilişkin maddenin yanlış anlaşılması ve yorumlanması üzerine olduğunu belirtti." ifadeleri kullanıldı.

"TEKRARLANMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINACAK"

Açıklamada, benzer olayların tekrarlanmaması için her türlü önlemin alınması için ev sahibi kulüp ve Çekya Basketbol Federasyonu ile yakın bir şekilde çalışılacağı kaydedildi.