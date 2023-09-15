Turgutlu Belediyesi Amatör Futbol Takımlarına Destek Veriyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, amatör futbol takımlarının temsilcileriyle görüştü. Başkan Çetin Akın, "Çok kutsal, değerli bir iş yapıyorsunuz. Çocukları sokaklardan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu da vatana, millete hizmettir diye düşünüyorum. Turgutlu Belediyesinin parası, sizin paranız. Hep beraber bu yolda yürüyeceğiz" dedi.

Turgutlu Belediyesi, kenti farklı branş ve liglerde temsil eden amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Dört yıllık süre boyunca ayni ve nakdi olmak üzere 3 milyon TL tutarında yardımda bulunan Turgutlu Belediyesi, 2023-2024 Amatör Futbol Sezonu'nda Süper Amatör takımları için 30 bin TL, 1. Amatör takımları için 20 bin TL, 2. Amatör takımları için 15 bin TL malzeme desteğinde bulunacak. Sezon içinde ayrıca Süper Amatör takımları için 30 bin TL, 1. Amatör takımları için 20 bin TL, 2. Amatör takımları için 15 bin TL de maddi destek sağlanacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sorumlusu Metin Akgül ile birlikte amatör futbol takımları temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda yapılacak desteklerin detayları hakkında görüşmeler gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan görüşmede amatör futbol takımlarına desteklerinin devam edeceğini, amatör futbol takımlarının çok değerli bir iş yaptığını belirten Başkan Çetin Akın, "Sizlere, 'bütçemiz arttıkça size kullanacağım' diye bir söz vermiştim. Bütçenin imkan verdiği noktada da yaptığımız desteklerin miktarını artıyoruz. Bununla da gurur duyuyoruz. Her yerde söylüyorum; Sizler zaten çok kutsal, değerli bir iş yapıyorsunuz. Çocukları sokaklardan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bu da vatana, millete hizmettir diye düşünüyorum. Turgutlu Belediyesinin parası, sizin paranız. Hep beraber bu yolda yürüyeceğiz. Bizler de elimizden geldiğince imkanlarımızı zorlayarak sizlere destek olmaya devam edeceğiz. 30 Eylül'de başlayacak olan yeni sezonun hepinize başarı getirmesini, kazasız belasız bir sezon geçirmenizi temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.