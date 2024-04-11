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Tur İstanbul'a kaldı! Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildi

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

FORTOUNIS ATTI

Mücadelenin 9. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis'te kaldı. Fortounis'in ceza sahasından çektiği şut köşeden ağlara gitti. Durum 1-0 oldu.

Tur İstanbul'a kaldı! Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildi

JOVETIC 2 YAPTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran Yunan ekibi, 33. dakikada Fortounis'in ceza sahası içine ara pasında topu alan Stevan Jovetic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Fark 2'ye çıktı.

Tur İstanbul'a kaldı! Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildi

OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Olympiakos maçın 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girdi ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etti. Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.

Tur İstanbul'a kaldı! Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildi

CHIQUINHO 3-0 YAPTI

Ev sahibi takım 57. dakikada Krunic'in kaptırdığı topta hızlı paslarla geldi ve Chiquinho köşeye yerden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.

Tur İstanbul'a kaldı! Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildi

TADIC PENALTIDAN ATTI

Sağ kanatta İrfan Can'ın pasıyla topu alan Osayi son çizgiden içeriye çevirdiği sırada yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonun ardından Panagiotis Retsos sarı kart gördü. Tadic yerden vuruşla top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Durum 3-1 oldu.

Tur İstanbul'a kaldı! Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildi

İRFAN CAN 2 YAPTI

75. dakikada baskıyı arttıran sarı-lacivertlilerde, Ferdi'nin sol kanattan ortasında Szymanski'nin dokunduğu top İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can'ın sağ ayağıyla vuruşu köşeden ağlarla buluştu. Skor 3-2'ye geldi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Olympiacos Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Ömer Karakaya:

Suudi Arabistan'da giydiginiz Atatürk tişörtleri ni giyebildinizmi ısınırken

43
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deniz ergün:

Atatürk seni gibileri adam etmek için çok uğraştı ama bazılarınız hala çok geridesiniz

yanıt2
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Perwer:

Ali Korkak, Takımda konsantrasyon ve dikkat diye bir şey bırakmamış …

33
7
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şahabettin Ayyıldız:

Federasyon sağolsun tam maç arefesi cezaları bir daha açıklar artık

8
22
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Mesut:

Bu çağlarla becao niye var abi bu takımda ben anlamıyorum ya kurinic midir nedir o zaic bunlar topçu mopcu değil

22
1
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Hakan Şahin:

amaç neydi anlayan varmı

16
2
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Salih Kandıralı:

Futbol savaştır. Savaştan kaçarsan her zaman mağlup olursun.

10
2
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Ancinsan Toranaga:

Olimpiyat 3 Alikoç 2

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2
yanıtYanıtla
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