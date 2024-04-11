Tur İstanbul'a kaldı! Fenerbahçe, Olympiakos'a deplasmanda 3-2 yenildi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
FORTOUNIS ATTI
Mücadelenin 9. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis'te kaldı. Fortounis'in ceza sahasından çektiği şut köşeden ağlara gitti. Durum 1-0 oldu.
JOVETIC 2 YAPTI
Attığı gol sonrası baskısını arttıran Yunan ekibi, 33. dakikada Fortounis'in ceza sahası içine ara pasında topu alan Stevan Jovetic düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Fark 2'ye çıktı.
OOSTERWOLDE SAKATLANDI
Fenerbahçe'de Olympiakos maçın 43. dakikasında Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Topsuz alanda darbe almadan yerde kalan Hollandalı oyuncu için sağlık ekipleri oyuna girdi ve Oosterwolde sedye aracılığıyla oyun alanını terk etti. Oyuna devam edemeyen Oosterwolde'nin yerine 45. dakikada Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
CHIQUINHO 3-0 YAPTI
Ev sahibi takım 57. dakikada Krunic'in kaptırdığı topta hızlı paslarla geldi ve Chiquinho köşeye yerden vuruşunda topu ağlarla buluşturdu.
TADIC PENALTIDAN ATTI
Sağ kanatta İrfan Can'ın pasıyla topu alan Osayi son çizgiden içeriye çevirdiği sırada yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Pozisyonun ardından Panagiotis Retsos sarı kart gördü. Tadic yerden vuruşla top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı. Durum 3-1 oldu.
İRFAN CAN 2 YAPTI
75. dakikada baskıyı arttıran sarı-lacivertlilerde, Ferdi'nin sol kanattan ortasında Szymanski'nin dokunduğu top İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can'ın sağ ayağıyla vuruşu köşeden ağlarla buluştu. Skor 3-2'ye geldi.