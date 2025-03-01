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Bodycam, Türkiye'de ilk kez Beşiktaş-Kayserispor maçında kullanıldı

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Trendyol Süper Lig 26. haftasındaki Beşiktaş-Kayserispor karşılaşması Türkiye'de bir ilke sahne oldu. Bodycam (vücut kamerası), Tüpraş Stadı'ndaki bu müsabakayla birlikte ilk kez Türkiye'de denendi.

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor'un Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldiği karşılaşma, Türkiye'de bir ilke sahne oldu.

BODYCAM İLK KEZ TÜRKİYE'DE DENENDİ

Bodycam (vücut kamerası) ilk kez bu müsabakayla birlikte Türkiye'de denendi. Süper Lig'de futbolcular ilk kezilk kez bir maçta Bodycam taktı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a, Kayserispor'da ise Batuhan Özgan'a takılan bodycam sayesinde futbolcuların gözünden ısınma anları ekrana geldi.

İşte Semih ve Batuhan'ın vücut kameralarından bazı görüntüler;

Tüpraş Stadı'nda tarihi anlar: Türkiye'de bir ilk yaşandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Tüpraş Stadı'nda tarihi anlar: Türkiye'de bir ilk yaşandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Tüpraş Stadı'nda tarihi anlar: Türkiye'de bir ilk yaşandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Tüpraş Stadı'nda tarihi anlar: Türkiye'de bir ilk yaşandıGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Bodycam, Türkiye'de ilk kez Beşiktaş-Kayserispor maçında kullanıldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKerim Köroğlu:

Büyük Olay Adamlar yapay zeka ile yüz nakli yapıyor bunlar body cam övüyolar sanki hiç göremiyoruz sahadaki futbolcu ları

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