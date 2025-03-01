Bodycam, Türkiye'de ilk kez Beşiktaş-Kayserispor maçında kullanıldı

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor'un Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldiği karşılaşma, Türkiye'de bir ilke sahne oldu.

BODYCAM İLK KEZ TÜRKİYE'DE DENENDİ

Bodycam (vücut kamerası) ilk kez bu müsabakayla birlikte Türkiye'de denendi. Süper Lig'de futbolcular ilk kezilk kez bir maçta Bodycam taktı. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'a, Kayserispor'da ise Batuhan Özgan'a takılan bodycam sayesinde futbolcuların gözünden ısınma anları ekrana geldi.

İşte Semih ve Batuhan'ın vücut kameralarından bazı görüntüler;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS