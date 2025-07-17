Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 18-19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek olan Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, 6 farklı kategoride 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen etkinlikte Türkiye'nin en iyi bisikletçileri yarışacak.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 18-19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 6 farklı kategoride 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Bisiklet alanında düzenlediği dev organizasyonlarla adını tüm dünyaya duyuran Sakarya, 3 gün sürecek Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

200 PROFESYONEL PEDAL ÇEVİRECEK

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek şampiyona 18-19-20 Temmuz tarihlerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

Elit Erkek, Elit Kadın, U23 Erkek, U23 Kadın, Genç Erkek ve Genç Kadın olmak üzere 6 farklı kategoride 200 profesyonel sporcunun pedal çevireceği şampiyonada, Türkiye'nin en iyi bisikletçileri belli olacak. Üç gün sürecek şampiyonada, farklı kategorilerde yarışlar ve ödül törenleri spor severlerle buluşacak.

Katılımın ücretsiz olacağı ve 3 gün boyunca devam edecek şampiyona için tüm Sakaryalılar Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'ne davet edildi.

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası yarış takvimi;

YARIN

17: 30 – 18: 30 › XCC (Kısa Parkur) Yarışı

19: 00 › Ödül Töreni

19 TEMMUZ CUMARTESİ

10: 30 › XCO (Klasik Olimpik) Yarışı Başlangıcı

13: 00 – 13: 30 › Ödül Seremonisi

20 TEMMUZ PAZAR

10: 30 – 12: 00 › XCE (Eleme Usulü Sprint) Yarışı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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