Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü: 'Takımın İstediğimiz Seviyeye Ulaşması İçin Zamana İhtiyacımız Var'

Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldıkları maça dair önemli açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Takımımızın fiziksel olarak istediğimiz seviyeye ulaşması için biraz zamana ihtiyacımız var. Çalıştıkça, maç oynadıkça çok daha iyi olacağız" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Altay, sezonun açılış maçında sahasında Denizli İdmanyurdu'nu konuk etti. İzmir ekibi, 21. dakikada Arif Yanarlı'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, siyah-beyazlılar karşılaşmanın son bölümlerine üstünlükle girdi. Ancak 77. dakikada Denizli İdmanyurdu penaltı kazandı ve Mustafa Arda Mutlu'nun kullandığı penaltıyla skor 1-1'e geldi. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü de karşılaşmanın ardından yazılı bir açıklama yaparak, çok zorlu şartlar altında bu sorumluluğu üstlendiğini ve Altay sevgisinin ağır bastığını ifade etti. Üzümcü, takımın istenilen seviyeye ulaşması için zamana ihtiyaç duyduklarını belirtirken, Denizli İdmanyurdu lehine verilen penaltının da penaltı olmadığını dile getirdi.

"Altay'a duyduğum sevgi ve saygı her şeyin önündeydi"

Bu sezon çok zor şartlar altında bir sorumluluk aldıklarını ifade eden Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Bu sorumluluğu üstlenmemde, vicdani duygularımın yanı sıra Altay'a duyduğum sevgi ve saygı her şeyin önündeydi. Şartların ne olduğunu biliyoruz, işimizin kolay olmadığını da biliyoruz. Ama Altay söz konusuysa mücadele etmekten başka bir düşüncemiz olamaz.

Sezon öncesi hazırlık sürecimiz rakiplerimize göre zaman olarak kısa sürdü. Bunun getirdiği fiziksel eksikleri kapatabilmek adına yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Bugün sahada da bunun bazı etkilerini gördük. Takımımızın fiziksel olarak istediğimiz seviyeye ulaşması için biraz zamana ihtiyacımız var. Çalıştıkça, maç oynadıkça çok daha iyi olacağız" dedi.

"Penaltı değildi"

Maça iyi başladıklarını da dile getiren Üzümcü, "Penaltı olmadığını düşündüğümüz bir pozisyonun ardından skor eşitlendi. Buna rağmen futbolcularımız oyundan kopmadı. Pozisyon ürettik, değerli işler yaptık.

Ama bugün bizim için skorun ve oyunun yanında çok daha önemli bir şey vardı. İçimizde bugün hayatında ilk kez profesyonel maça çıkan gençlerimiz var.

Belki bazıları için bugün, yıllardır kurdukları bir hayalin ilk günüydü. Heyecanlarını da hatalarını da mücadelelerini de gördüm. Hepsinin gözünün içine bakıyorum; ne kadar istediklerini, bu formayı ne kadar sahiplendiklerini biliyorum. Ben bu çocuklara güveniyorum. Çünkü tüm futbolcu kardeşlerimizin bugün en çok ihtiyacı olan şey güven ve Büyük Altay'ın desteği. Hepsine sonuna kadar güveniyorum. Hata da yapacaklar, öğrenecekler, gelişecekler. Bizler onların yanında olacağız. Camia olarak da tüm futbolcularımıza sımsıkı sarılmamız gerekiyor" diye açıklamalarda bulundu.

"Önümüzde uzun ve zor bir yol var"

Taraftarlara teşekkür eden Üzümcü, "Bugün tribüne gelip genç evlatlarımızı bağrına basan, 90 dakika boyunca sesini ve desteğini esirgemeyen bütün Büyük Altaylılara özellikle teşekkür ediyorum. O desteğin saha içerisindeki karşılığını hepimiz hissediyoruz una emin olabilirsiniz.

Önümüzde uzun ve zor bir yol var. Kimseye olmayacak sözler vermeyeceğiz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz ve bu formanın hakkını verebilmek için elimizden gelenin fazlasını hep birlikte yapacağız.

Altay, tarihinde zor günleri çok gördü ve her defasında yeniden ayağa kalkmayı bildi. Yeter ki sabredelim, birbirimize güvenelim, inanalım ve en önemlisi birbirimize sahip çıkalım. Çünkü bizim en büyük gücümüz yine Büyük Altay'ın kendisidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı