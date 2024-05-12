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TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor Maçının İlk Yarısı 3-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Suat Güz

TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, N'zonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, N'dao, Ethemi, Cikalleshi

Yılport Samsunspor : Okan Kocuk, Schindler, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Bola, Tait, Taylan Antalyalı, Holse, Raman, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Goller: Dk. 20 N'zonzi, Dk. 28 Guilherme, Dk. 38 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor ),

Sarı kartlar: Dk. 30 Hadebe (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 32 Yunus Emre Çift, Dk. 43 Raman (Yılport Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Guilherme'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Cikhalleshi'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk topu kornere çeldi.

20. dakikada Konyaspor öne geçti. N'dao'nun sağ kanattan ortasında topa yükselen N'zonzi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

23. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarıya çıktı.

28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün dışarıya çıkardığı pozisyonda Guilherme, gelişine bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0

38. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Guilherme'nin sol kanattan ortasında topa yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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