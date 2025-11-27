TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un, ligin en organize takımlarının başında geldiğini ifade eden Atan, "Trabzonspor, iyi bir topa sahip olma takımı. Bildiğiniz gibi formasyonları çok iyi yerine getiren bir takım. Maç analizini yaparak son iki günde de taktiksel anlamda hazırlığımızı tamamladık. Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum. Çok çalışkan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Maçı çok önemsiyoruz. Çok iyi ve güçlü bir oyun oynamak istiyoruz." diye konuştu.

"Transferlerde başarı yüzdesi gayet yüksek"

Atan, yönetimle uyum içinde olduklarının altını çizerek, "Bana göre bu sene alınan oyuncularda hiçbir problem yok. Transferlerde başarı yüzdesi gayet yüksek. Bence burada elden çıkarılmayan veya alınmayan oyuncularla ilgili sıkıntı var. Bu bir teknik adam veya bütçe tercihi olabilir. Bunlar artık geçmişte kaldı. O yüzden ortak bir şekilde hareket ettiğimizi, çok yoğun bir şekilde çalıştığımızı söyleyebilirim." dedi.

Jin-Ho Jo: "Onlar destek verdikçe güvenim giderek artıyor"

Yeşil beyazlı oyuncu Jin-Ho Jo da iyi bir rakibe karşı oynanacaklarını ve kazanma arzusunu göstereceklerini belirterek, agresif, ne yaptığını bilen bir oyun sonunda deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini aktardı.

Taraftarın son haftalarda kendisine gösterdiği desteğe ilişkin ise Jo, "Taraftara çok teşekkür ederim. Onlar destek verdikçe güvenim giderek artıyor. Taraftarımızdan tüm takıma destek vermelerini istiyorum. Takım olarak elimizden geldiğince katkı vereceğiz." dedi.

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.