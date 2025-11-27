Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan, Trabzonspor'un organize bir takım olduğunu belirterek, oyuncularına güvendiğini ifade etti. Takımın oyuncusu Jin-Ho Jo ise kazanma arzusunu dile getirerek taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un, ligin en organize takımlarının başında geldiğini ifade eden Atan, "Trabzonspor, iyi bir topa sahip olma takımı. Bildiğiniz gibi formasyonları çok iyi yerine getiren bir takım. Maç analizini yaparak son iki günde de taktiksel anlamda hazırlığımızı tamamladık. Umudumuz yüksek, oyuncularıma güveniyorum. Çok çalışkan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Maçı çok önemsiyoruz. Çok iyi ve güçlü bir oyun oynamak istiyoruz." diye konuştu.

"Transferlerde başarı yüzdesi gayet yüksek"

Atan, yönetimle uyum içinde olduklarının altını çizerek, "Bana göre bu sene alınan oyuncularda hiçbir problem yok. Transferlerde başarı yüzdesi gayet yüksek. Bence burada elden çıkarılmayan veya alınmayan oyuncularla ilgili sıkıntı var. Bu bir teknik adam veya bütçe tercihi olabilir. Bunlar artık geçmişte kaldı. O yüzden ortak bir şekilde hareket ettiğimizi, çok yoğun bir şekilde çalıştığımızı söyleyebilirim." dedi.

Jin-Ho Jo: "Onlar destek verdikçe güvenim giderek artıyor"

Yeşil beyazlı oyuncu Jin-Ho Jo da iyi bir rakibe karşı oynanacaklarını ve kazanma arzusunu göstereceklerini belirterek, agresif, ne yaptığını bilen bir oyun sonunda deplasmandan 3 puanla dönmek istediklerini aktardı.

Taraftarın son haftalarda kendisine gösterdiği desteğe ilişkin ise Jo, "Taraftara çok teşekkür ederim. Onlar destek verdikçe güvenim giderek artıyor. Taraftarımızdan tüm takıma destek vermelerini istiyorum. Takım olarak elimizden geldiğince katkı vereceğiz." dedi.

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç

TBMM'ye gelen dilekçelere bakın! Tatil olmasını istedikleri ay ilginç
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.