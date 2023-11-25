TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı 2-0 yendi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Karşılaşmada ev sahibi ekip Konyaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, İbrahim Bozbey, Emir Eray Eyisoy
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Soner Dikmen, Oliveira (Dk.60 Cikalleshi), Muriç (Dk.60 Prip), Oğulcan Ülgün (Dk.85 Nzonzi), Cicaldau (Dk.80 Calvo), Moreno (Dk.85 Yasir Subaşı)
Kasımpaşa : Gianniotis, Claudio Winck, Tuncer Duhan Aksu (Dk.26 Yasin Özcan), Omeruo, Sadık Çiftpınar, Gökhan Gül, Fall, Ngoy(Dk.68 Mortadha), Hajradinovic, da Costa, Aytaç Kara (Dk.68 Iron Gomis)
Goller: Dk.64 Cihalleshi, Dk.77 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor )
Sarı kart: Dk.45 Gökhan Gül ( Kasımpaşa )
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
51. dakikada sağ kanattan gelişen pozisyonda Ahmet Oğuz'un pasında, ceza sahasında topla buluşan Robert Muriç'in şutu kaleci Gianniotis kale alanında kontrol etti.
57. dakikada Fall'ın taç atışında topla buluşan Claudio Winck'in ceza sahası önünden şutu kale direğinin dibinden auta gitti.
64. dakikada ev sahibi öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Moreno'nun ceza sahasına ortasında arka direkte topa ayak koyan Cihalleshi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
71. dakikada Cicildau'nun ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top, kale direğinin yanından auta gitti.
76. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topla birlikte ceza sahasına giren Prip'in çaprazdan şutunu kaleci Gianniotis kornere çeldi.
77. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Cikalleshi'nin pasında topla buluşan Guilherme'nin ceza sahası önünden şutunda top ağlarla buluştu.
???????Karşılaşma, ev sahibi ekip Konyaspor'un 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.