Tümer Metin'den zehir zemberek sözler: Bulaştığı işler için söyleyeceklerime dilim varmıyor - Haberler

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Tümer Metin'den zehir zemberek sözler: Bulaştığı işler için söyleyeceklerime dilim varmıyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Tümer Metin'den zehir zemberek sözler: Bulaştığı işler için söyleyeceklerime dilim varmıyor

Ünlü yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden sonra çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Tümer Metin'in Mert Hakan için yaptığı sert yorumlar dikkat çekti.

Sarı-Lacivertliler'in Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşamaya Mert Hakan'ın rakip futbolcularla yaşadığı polemikler damga vurdu. Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, "Mert Hakan iyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyorum" yorumuyla gündemi salladı.

İşte Tümer Metin'in yorumları:

"Maçı bırakıp 7-8 dakika sadece Taylan'ı izledim. İki defa topla buluştu, Muslera'ya pas attı. Bu kadar baskı altındayken senin ön liberon alıp dönmüyorsa oyunu nasıl ön tarafa taşıyacaksın. Cicaldau gelmiyor, Berkan gelip top almıyor. Bu üçlüyle nasıl ileriye gideceksin.

Tümer Metin'den zehir zemberek sözler: Bulaştığı işler için söyleyeceklerime dilim varmıyor

Serdar Dursun maç boyunca doğru oynadı. İrfan Can formda, Kim Min Jae formda, Serdar Aziz tuhaf şekilde formda. Bu kadar formda oyuncusu olan takımın, rakibine üstünlük sağlaması normal.

Tümer Metin'den zehir zemberek sözler: Bulaştığı işler için söyleyeceklerime dilim varmıyor

Galatasaray'da herkes yetersiz, kusura bakmasın. Bugün Torrent'e yüklenebiliriz, yaptığı oyuncu tercihleri ve değişiklikleriyle ancak bu kadro mimarisi de doğru bir kadro mimarisi olarak gözükmüyor. Koca bir sezonu Taylan - Cicaldu - Berkan üçlüsü oynadı. Koca bir sezonu...

Tümer Metin'den zehir zemberek sözler: Bulaştığı işler için söyleyeceklerime dilim varmıyor

Mert Hakan sahanın öteki işlerine bulaşmasa sahanın en iyilerinden diyeceğim. Ama diğer işlere bulaştığı için dilim varmıyor. Gereksiz işleri var. Marcao ile didişmeler, yatıp kalkmalar, tribüne oynamalar. Mert Hakan iyi futbolcu, önce futbolculuğunu gösterecek."

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Tümer Metin, Fenerbahçe, Derbi, Spor, Haberler

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