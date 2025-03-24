Tümer Metin'den flaş iddia: Bu yıldız kadroda olsa Dünya Kupası'nı kazanabiliriz

Futbol yorumcusu ve eski milli futbolcu Tümer Metin, A Milli Takımımızın Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiği maç sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı. Metin'in milli takım için tercih ettiği yabancı forvet ve ortaya attığı iddia çok konuşuldu.

"CEVABIM BELLİ, TARTIŞMAMIZ ICARDI"

Karşılaşmayı TV100'de değerlendiren Tümer Metin'e, Süper Lig'de forma giyen 5 yabancı forvet içinden hangisini milli takıma alacağı soruldu. Adaylar Mauro Icardi, Victor Osimhen, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Ciro Immobile olarak belirlendi. Tümer Metin bu soruya "En-Nesyri'yi kadroya çağırmam. Bu konuda hiç tartışmaya girmem, bir tane oyuncum var benim. Cevabım belli; Icardi" dedi.

"DÜNYA KUPASI'NI KAZANABİLİRİZ"

Bu tercihi üzerinden Arjantinli yıldızla ilgili sıra dışı bir iddia ortaya atan Tümer Metin, "Icardi şu an A Milli Takım'ın santrforu olsun biz Dünya Kupası'nı kazabiliriz. Bu kadar da iddialı söylüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.