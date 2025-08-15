Tüm kozlarını oynadılar! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu

Tüm kozlarını oynadılar! Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında ilk 11'ler belli oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, 231 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak ve yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay, AVAR'da ise Hakan Yemişken oturacak.

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur.

231 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, 231 günün ardından maç kadrosunda kendisine yer buldu.

