Tüm gözler onu aradı! TÜGVA'daki toplantıya katılmayan tek başkan var

Milli İrade Platformu tarafından 1 Ocak 2026 tarihinde Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Gazze'ye destek mitingi öncesinde, TÜGVA Genel Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yanı sıra Türk futbolunun önde gelen kulüplerinin başkan ve yöneticileri de katıldı.

SADETTİN SARAN KATILMADI

Bilal Erdoğan'ın konuşma yaptığı toplantıya Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan katıldı. Fenerbahçe cephesinde ise toplantıya Başkan Sadettin Saran katılmadı. Saran'ın yerine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın salonda yer alması dikkat çekti. Toplantıda kulüp başkanları da sırayla söz aldı.

BİLAL ERDOĞAN: 1 OCAK'TA GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BULUŞUYORUZ

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, konuşmasında Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek, konunun siyasi değil insani bir mesele olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Gerçekten burada 70 binin üzerinde, hala tam rakamını bilmediğimiz masum insanın, en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsediyoruz. Bunun bir soykırım olduğunu nice uluslararası kuruluşlar, çeşitli bağımsız mahkemeler zaten söylediler. Hatta İsrail'in kendi insan hakları örgütleri dahi burada gerçekleşenin soykırım olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde söyledi. Dolayısıyla bu mesele bir siyaset meselesi değil; bir siyaset üstü, insanlık vicdanını ilgilendiren mesele. Bunun için de bir insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu soykırımın arkasındaki İsrail nazizminin yeniden hortlamaması için, şu anda bir ateşkes dönemindeyiz ama bu ateşkes gerçek bir ateşkes olmadı. Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. Bunu da bütün uluslararası kuruluşlar yerinde tespit ediyorlar. Onun için bu İsrail nazizminin hortlamaması için ve bu bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesi için suçlunun sorumlu tutulması, bunun da savaş tazminatı ödemeye İsrail'in mahkum edilmesiyle ancak mümkün olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Gazze'nin yeniden inşasının, bu işin kabahatlisi konumunda olan, bu soykırımı gerçekleştiren İsrail nazizmine yaptırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve hızlı bir şekilde bu bölgede iki devletli çözümün hayata geçirilmesiyle ilgili de uluslararası toplumun hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretine, güçlü liderliğine çok değer veriyoruz ve gerçekten bütün İslam ülkeleri bu liderlik etrafında, bu duruş etrafında keşke durabilseydi bugüne kadar diye değerlendiriyoruz. Yine ben bütün katılan sivil toplum kuruluşlarımıza, bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum." ifadelerini kullandı.