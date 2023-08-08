Tüm futbolseverleri ilgilendiriyor! İşte Süper Lig'de uygulanacak kurallar

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bazı kurallarda güncellemeye gidildi. Artık yedek kulübesinde teknik anlamda direktif veren olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek. Elle oynama sonucu penaltı verilen pozisyonlarda kart gösterilmeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Yaz Semineri kapsamında oyun kuralları bilgilendirme toplantısı yapıldı. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda MHK eğitimcileri Hugh Dallas ve Tarık Ongun oyun kuralları hakkında bilgiler verdi.

"KESİNLİKLE SIFIR TOLERANS SERGİLEYECEĞİZ"

TFF Hakem Eğitimi Danışmanı Hugh Dallas, karşılaşmalarda hakemlere ve rakip teknik alana yönelik agresif davranışlara izin vermeyeceklerini kaydederek, "Teknik alandaki yetkililerin davranışlarına karşın son derece duruş sergileyeceğiz. Bu konuda kararlı şekilde saygısızlık, gösteren, aşırı agresif tutum sergileyen, aşağılayıcı, rahatsız edici tutumda müsabakanın hakemlerine bu şekilde davranış kişiler kesinlikle ihraç edilecek. Rakip takımın teknik alanına giriyorsa, yine aynı şekilde ihraç edilecek. Teknik alandaki kişiler kesinlikle sorumlu davranış sergilemeliler. Bu bağlamda kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler" diye konuştu.

İşte dikkat çeken kurallar: