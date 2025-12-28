Tüm dünyanın konuştuğu Ronaldo-Messi haberi şaka çıktı

İspanyol basınından Mundo Deportivo, bu sabah saatlerinde bir haber paylaşarak, Al-Nassr forması giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun menajerlerine talimat vererek Inter Miami'ye transfer olup Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile aynı takımda oynamak istediğini dile getirdi.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU HABER ŞAKA ÇIKTI

Yapılan haberde, Cristiano Ronaldo'nun futbolculuk kariyerine nokta koymadan önce tarih boyunca kıyaslandığı Lionel Messi'yle birlikte oynamak ve daha sonrasında da emekli olmak istediği dile getirilmişti. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran haberin gerçek değil, şaka olduğu ortaya çıktı.

İSPANYA'DA ŞAKA GÜNÜ

İspanya'da 28 Aralık tarihinin 1 Nisan Şaka Günü ile benzer bir anlam barındırdığı, dolayısıyla söz konusu haberin de bir şakadan ibaret olduğu açıklandı. Futbolseverler, bu açıklama sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını aktardı.