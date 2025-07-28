Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı

Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı
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16 yaşındaki Japon atlet Sorato Shimizu, Usain Bolt'un 20 yaşında 100 metrede ulaştığı 10.03'lük rekorunu kırdı ve spor dünyasının gündemine oturdu. Hiroşima'da gerçekleştirilen yarışta 100 metreyi 10.00 saniyede koşan Shimizu, 'Yeni Usain Bolt' yorumlarına neden oldu. Dünya Atletizm Şampiyonası, Eylül ayında Tokyo'da düzenlenecek ve tüm gözler Sorata Shimizu'nun üzerinde olacak.

16 yaşındaki Japon atlet Sorato Shimizu Usain Bolt'un 20 yaşındayken 100 metrede ulaştığı 10.03'lük dereceyi geçti ve U18 dünya rekorunu kırdı.

USAİN BOLT'UN REKORUNU KIRDI

Efsanevi atlet Usain Bolt'un 20 yaşındayken 100 metrede ulaştığı 10.03'lük rekorunu kıran Shimizu, "Yeni Usain Bolt" yorumlarına neden oldu. Jamaikalı efsane atlet Usain Bolt'un 'geçilemez' denilen 9.58'lik 100 metre rekorunun yakında tarih olacağını belirten spor yorumcuları, 16 yaşındaki Japon atleti yere göğe sığdıramadı.

Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı

Hiroşima'da gerçekleştirilen yarışta 100 metreyi 10.00 saniyede koşan Shimizu, tarihi performansının ardından "Finale girerken 10 saniyenin altına inmeye kararlıydım. Lise rekorunu kırdığım için mutluyum. Dünya Şampiyonası'na katılabilirsem, o duyguyu tatmak isterim" dedi. Dünya Atletizm şampiyonası, Eylül ayında Tokyo'da düzenlenecek. Artık tüm gözler turnuvada Sorata Shimizu'nun üzerinde olacak.

Tüm dünya onu konuşuyor! Usain Bolt'un rekorunu 16 yaşında kırdı

BOLT 2009'DA DÜNYA REKORU KIRMIŞTI

2009 yılında Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 100 metre koşusunda 58 saniyelik derecesiyle dünya rekorunu kırmış, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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