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TÜBAD Antrenörler Buluşması ve Spor Okulları Çalıştayı Diyarbakır'da Gerçekleşti

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Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından düzenlenen Antrenörler Buluşması ve Spor Okulları Çalıştayı, Diyarbakır Final Okullarında gerçekleştirildi. Çalıştaya bölgedeki antrenörler ve spor bilimleri fakültesi öğrencileri katıldı. Ayrıca, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın antrenörler arasında bir sohbet toplantısı düzenlendi ve iki ayrı proje ortaya çıktı.

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Antrenörler Buluşması ve Spor Okulları Antrenör Çalıştayı, Türkiye'de ilk defa pilot okul olarak Diyarbakır Final Okullarında gerçekleşti.

Bölgedeki antrenörlerle buluşmaya TÜBAD Yönetim Kurulu Başkanı Necati Güler, Başkan Vekili Murat Özyer, Yönetim Kurulu Üyeleri Ercüment Ülker, Burak Güner ile Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Emine Gözen, Gökhan Yıldırım ve Mahmut Şimşek katıldı. Diyarbakır Final Okulları'nda gerçekleşen Basketbol Panelinin konukları Yönetim Kurulu Başkanı Necati Güler ve Başkan Vekili Murat Özyer oldu. Diyarbakır Final Okulu öğrencilerinin panele 400'ün üzerinde katılım göstererek sorduğu ilginç sorularla geçen panel, büyük ilgi gördü. Panelin ardından aynı gün sunumlarını Ercüment Ülker ve Burak Güner'in gerçekleştirdiği Basketbol Okulu Antrenör Çalıştayı da bu etkinlik programında gerçekleştirildi. Diyarbakır Final Okullarının ev sahipliği yaptığı bu çalıştaya Bingöl, Şanlıurfa, Mardin, Elazığ, Malatya, Batman ve Diyarbakır'dan antrenörler ve spor bilimleri fakültesi öğrencileri katıldı. İlk gün yapılan sunumlarda antrenörlere teorik ve sahada uygulamalı paylaşımlar yapıldı. İkinci gün ise demo takım ile çalıştaya devam edildi. Çalıştayın sonunda Ömer Kart'ın kaleme aldığı 'Benim Çocuğum Sporcu Olacak' adlı kitap, katılımcı antrenör, oyuncu ve sporcu velilerine dağıtıldı.

Basketbol Okulu Antrenör Çalıştayının ikinci bölümü tamamlandıktan sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle TÜBAD Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Emine Gözen'in moderatörlüğünde bölgedeki kadın antrenörler, kadın basketboluna emek verenler ile yüz yüze ve çevrimiçi olarak hibrit bir sohbet toplantısı düzenlendi. Toplantı sonunda iki ayrı proje ortaya çıktı, kısa bir süre içinde projelerin şekillendirilip TÜBAD yönetim kuruluna sunulması kararlaştırıldı. Diyarbakır Final Okulları Kurucusu Şahin Otu, Spor Koordinatörü İlker Kaya, Basketbol Antrenörü Gökhan Tekin ve TÜBAD Anadolu Komitesinin değerli katkıları ile organize edilen etkinlikler, yine Şahin Otu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen akşam yemeği ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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