Haberler

Trambolin cimnastikte bir Türk ilk kez dünya ikincisi oldu; hedefi olimpiyat

Trambolin cimnastikte bir Türk ilk kez dünya ikincisi oldu; hedefi olimpiyat
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

16 yaşındaki milli sporcu Tuba Bade Şahin, İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak Türk cimnastik tarihinde trambolin cimnastikte dünya ikinciliği elde eden ilk sporcu oldu. 2026 Avrupa Şampiyonası ve 2028 Olimpiyatları için hedefleri olan Şahin, başarıları ile gururlu olduğunu belirtti.

TÜRK cimnastik tarihinde trambolin cimnastikte ilk kez dünya ikinciliği elde eden Türk sporcu olan Tuba Bade Şahin (16), 2026 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ilk 24 finalini hedeflediğini belirterek, "Ondan sonraki hedefim de olimpiyatlara kota almak" dedi.

Milli sporcu Tuba Bade Şahin, İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda, kadınlar bireysel kategorisinde 53 bin 420 puan elde ederek gümüş madalya kazandı. 4 yaşında cimnastikle tanışan, yıllarca verdiği emeğin karşılığını alarak dünya ikincisi olan genç milli sporcu, trambolin cimnastikte dünya şampiyonasında madalya alan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Şahin, Bolu'da Karaçayır Mahallesi'nde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait tesiste, antrenörü Mehmet Caner Güzeltürk nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan milli sporcu Şahin, dünya ikincisi olmanın gururunu yaşadığını vurguladı. Uzun süredir madalya almak için çalıştığını belirten Tuba Bade Şahin, "4 yaşımda başladım spora. Gururlu hissettim. Zaten bunun için çalışıyordum uzun bir süredir. Bunun için de buraya geldim. Gurur vericiydi, emeklerimin karşılığını aldığını düşünüyorum. Genç takımdaydım şimdi büyüklere geçtim. 2026 senesinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk 24 finalini hedefliyorum. Ondan sonraki hedefim de olimpiyatlara kota almak. Yaş olarak benden çok daha büyük kişiler var, daha tecrübeli kişiler var. Ben de yarışmalara gittikçe o tecrübeyi elde edeceğim, daha çok tecrübeli olacağım ve gitgide kendimi geliştireceğim" diye konuştu.

ANTÖRENÖR GÜZELTÜRK: TARİHİMİZDE İLK KEZ DÜNYA İKİNCİLİĞİNİ BAŞARMIŞ OLDUK

Antrenör Mehmet Caner Güzeltürk, Bade'nin her gün yaklaşık 3 saat antrenman yaptığını dile getirdi. 2028 Olimpiyatları öncesinde hedefledikleri bir şampiyona olduğunu ifade eden Güzeltürk, "Yoğun bir çalışma temposu içerisinde bulunduk. Hem okul hayatını hem spor hayatını devam ettirdi. İspanya'nın Pamplona kentinde yapılan Dünya Gençler Trambolin Şampiyonası'nda tarihimizde ilk defa dünya 2'ncisi oldu. 36 ülke, 90 sporcu vardı. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Önce 90 kişi içinden gruplar halinde ilk 24 finaline kaldık. Yarı finale kaldık. Daha sonrasında da 8 finaline kaldık. 8 finalinde de birinci olarak tramboline çıktık. Son kişiye kadar dünya 1'incisi olarak devam ediyorduk. Ama son sporcu, Çinli sporcu o da güzel bir seri yaptı. Dünya şampiyonluğunu elde etti. Biz de tarihimizde ilk kez dünya ikinciliğini başarmış olduk. Bizim için 2028 olimpiyatları öncesi bizim hedeflediğimiz ve başarabileceğimizi düşündüğümüz bir yarışmaydı" dedi.

'BADE İLE BİRLİKTE HEDEFLERİMİZ BÜYÜDÜ'

Dünya ikinciliği ile birlikte hedeflerinin büyüdüğünü söyleyen Güzeltürk, "Artık Bade genç sporcu olmaktan çıktı. Artık büyük bir sporcu. 2028 olimpiyatları Los Angeles'ta düzenlenecek, Amerika'da. Orada da ülkemizi, tarihimizi ilk kez kota alabilme adına yine yarışmalara gideceğiz. 2026 Portekiz'de Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Büyükler kategorisinde Bade ile birlikte temsil edeceğiz. 2027'de olimpiyatlara kota almak için artık dünya kupaları, Avrupa ve dünya şampiyonalarında boy göstermeye çalışıp kota alıp ülkemizi Türk cimnastik tarihinde ilk defa trambolin cimnastikte kadın ve erkeklerde temsil etmek için mücadele edeceğiz, çalışacağız. Türkiye'de Türk cimnastik tarihinde ilk trambolin cimnastiğinin kadınlarda dünya 2'nciliği erkeklerde dahil ilk madalyamız. Geçen sene de gençler kategorisinde, Sinan Cankurt'la erkeklerde Avrupa şampiyonu olmuştuk. Her yıl Türk cimnastik tarihinde trambolin yukarı doğru ivmelenerek, başarıları üst üste katarak yoluna devam ediyor. Her yaptığımız, aldığımız derecede trambolin cimnastik tarihinde bir ilk olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Öğrencilerden örnek davranış: Aldıkları suyu kameraya gösterip parasını bıraktılar

Sizi yetiştiren anne-babaya helal olsun
Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim

Bomba iddia: İşte Mehmet Akif Ersoy'u uyuşturucu bataklığına iten isim
İzlemeyen pişman olur! Bu gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık alev alacak

İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık alev alacak
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Taraftar 'Salah geliyor' derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı

Taraftar "Salah geliyor" derken Galatasaray'a yeni bir dünya yıldızı
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
title