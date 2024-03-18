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TSYD Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin olağan genel kurulu sonrası seçilen yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda görev dağılımı yapıldı ve yeni yönetim kurulu belirlendi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinin 14 Mart'ta gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrası seçilen yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

TSYD Trabzon Şubesi lokalindeki ilk toplantıda görev dağılımı gerçekleştirildi. Buna göre yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

"Başkan Selçuk Kılıç, asbaşkanlar Barış Yurduseven ve Yunus Emre Sel, Yönetim Kurulu Sekreteri Nurgül Günaydın, Mali İşler Sorumlusu Özer Çalık, yönetim kurulu üyeleri Yahya Karabina (Akreditasyon ve basınla ilişkiler) ve İsmail Düzgün (Amatör Sporlarla İlişkiler)."

Kaynak: AA / Spor

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