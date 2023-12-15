Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın görevi bıraktı. Geçmişi dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla dolu Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, çeşitlli iddialar, istifalar, görevden almalar ve 10 aydır toplantı yapmamakla eleştirilirken spor bakanlığı teftiş başlatmıştı.

Federasyona bağlı cankurtaran eğitim merkezlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yaptığı şikayetlerin de Oğuz Aydın'ı istifaya götürdüğü iddia edildi. Şikayet konusu ise Oğuz Aydın'ın Türkiye'deki birçok cankurtaran eğitim merkezinden belge alan cankurtaranların belge yenileme işlemini haksız ve hukuksuz bir rekabetle kendine yakın bizzat oğlu ve kardeşi tarafından yönetilen eğitim merkezlerine yaptırdığı yönünde.

Haksız kazanç şikayetleri sonrasında önce TSSF'nin bütün faaliyetleri durduruldu. Bu sırada Oğuz Aydın, federasyonun muhasebe bölümünden iki personelin, genel koordinatörün, danışma ve organizasyon kurulundan birer üyenin işlerine son verildiğini duyurdu. Aralık ayı başında müfettişler görevlendirilerek federasyon yönetiminin tüm işlemleri incelemeye alındı. Spor Bakanlığı, Tahkim Kurulu'na yazı yazarak federasyonun bundan sonraki süre içerisinde izlenecek yol haritası ile ilgili bilgi istedi. Tahkim Kurulu kayyum kararı verirse federasyon yönetimine komisyon atanacak ve 2024 olimpiyatları sonunda seçim Kasım 2024'te yapılacak. Tahkim Kurulu teftiş raporları doğrultusunda seçim kararı verirse kısa bir süre içerisinde olağanüstü seçim yapılacak. Yönetmelik gereği olimpiyatlara 6 ay kala seçim yapılamıyor. Bu nedenle Tahkim Kurulu'nun çok kısa bir süre içerisinde karar alması bekleniyor.

OĞUZ AYDIN: EKSİKLERİMİZ VE YOL KAZALARIMIZ OLMUŞTUR

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığı bir kararla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 1 Aralık Cuma günü itibarıyla tüm faaliyetlerini durdurduğu TSSF Başkanı Oğuz Aydın yayınladığı bir video ile istifa ettiğini açıklarken, "Federasyonumuzun idari kadrosundaki arkadaşlarımızla iş ve işlemlerle ilgili çatışmalarımız oldu. Bu sebeple dört kişinin federasyonumuzun lehine bir kararla ilişiğini kestim. Bu durumun federasyonumuzun planlı faaliyetlerinin işleyişiyle daha fazla olumsuz hale getirmemesi için bakanlığımıza durumu arz ettikten sonra bakanlarımız faaliyetlerimizi geçici olarak durdurmuştu. En en kısa sürede normale döneceğine inanıyorum. Aradan geçen iki yıl gibi kısa sürede eksiklerimiz ve yol kazalarımız olmuştur. Buna rağmen mevcut imkanlarla özellikle sportif alanlarda birçok başarıyı federasyon olarak kazandık. Son günlerde yaşadığım bu üzücü olaylardan dolayı camiamıza enerjisi yüksek bir arkadaşımızın bayrağı daha ileriye taşıyabilmesi için sayın bakanımıza istifa dilekçemi vererek görevden affımı istedim. Sualtı camiama destekleri için teşekkür eder yapamadıklarım için özür diliyorum" ifadelerine yer verdi.Sualtı sporlarına gönül veren spor kulüpleri, hakemler, sporcular ve idareciler sürecin sonunu merakla beklerken, akıllara gelen bir diğer soru ise seçimli genel kurulun yapılıp yapılmayacağı. 1 Aralık'ta Federasyonun faaliyetinin durdurulmasından 14 gün sonra Oğuz Aydın'ın başkanlıktan istifa etmesinin yönetmelik gereği olağanüstü başkanlık seçiminin yapılmaması, Kasım 2024'te olağan seçimlere gidilmesi, bu geçiş döneminde TSSF yönetimine kayyum atanması sualtı sporları camiasında en çok konuşulan iddialar arasında.