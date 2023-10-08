Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Bursa Ant Spor'u mağlup etti

Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda rakibi Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'u 74-70 yendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Manisa'nın tek kadın basketbol takımı olarak mücadele eden Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı TKBL'nin 3. Haftasında Danilo's Pizza Bursa Ant Spor ile karşı karşıya geldi. Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Trippters.com Turgutlu Belediyespor ekibi bir an olsun mücadelesinden vazgeçmeyerek sahada gülen taraf olmayı başardı. Maçın ilk yarısını 34-36 galibiyetle kapatan Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, maç sonunda ise rakibini 70-74 mağlup etti.

Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımında Lauren Jenee Nneka Ebo 27 sayı ve 19 ribaund ile maçın en büyük katkı sağlayan oyuncusu oldu. Kaptan Yağmur Öztürk 19 sayı ve 5 ribaund, Özge Karataş ise 13 sayı, 6 ribaund ile maçın diğer skorer isimleri oldular.

BELEDİYESPOR BAŞKANI FIRAT HONAZ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Turgutlu Belediyespor Başkanı Fırat Honaz ve Belediyespor yönetim kurulu üyeleri Bursa'da oynanan müsabakada Kadın Basketbol Takımını yalnız bırakmayarak maçı tribünden izledi. Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Trippters.com Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımımız, ligin güçlü takımlarından biri olan Danilo's Pizza Bursa Ant Spor'a karşı çıktığı maçta çok önemli bir galibiyete imza attı. Ligin ilk iki karşılaşmasında kötü bir başlangıç yapmış olsak da bu güzel galibiyet takımımızın toparlanmasına sebep oldu. Bu yüzden oldukça mutluyuz. Sahada mücadeleden bir an olsun vazgeçmeyerek bu maçı kazanan oyuncularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.