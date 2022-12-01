Tribünler maçı bırakıp ona baktı! Dünya Kupası'nın güzel fenomeni yine uslu durmadı

Dünya Kupası'yla ününe ün katan Hırvat model Ivana Knoll, Belçika maçına da kendine has tarzıyla geldi. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki karşılaşmalara açık kıyafetlerle geldiği için şikayet edilen Hırvat model, uyarıları tiye aldı.

HAPSİ İSTENİYOR

Hapis ve para cezasının eşiğine gelen Knoll, Belçika maçında da tarzını bozmadı. Hırvatistan-Belçika karşılaşmasına cesur bir kıyafetle gelen Knoll, tribünlerin dikkatini üzerine çekti.

"YASAKLARA UYMAK ZORUNDASIN"

Knoll, sosyal medyada Katarlı taraftarlardan hayli mesaj aldı. Kendisine gelen, "Katar'da kurallara uymak zorundasın. Bu kültüre saygısızlıktır. Burası Müslüman bir ülke" mesaj üzerine Knoll bir açıklama yaptı. Knoll, "Felaket bir Dünya Kupası. Tarihin en kötü organizasyonu" dedi.

HERKES BAKAKALDI

Knoll'u tribünde gören Katarlı taraftarlar ve personeller dahi Hırvat modelden gözünü alamadı. Knoll, Katar'daki Dünya Kupası'nda kitlesini hayli katladı.