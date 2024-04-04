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Trezeguet, Trabzonspor'da Gol Krallığına Ulaştı

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Mısırlı oyuncu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan (Trezeguet), son 2 sezonda takımın en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu oldu.

Mısırlı oyuncu, geçen sezon bordo-mavili takımın 11 gol ile en fazla gol kaydeden futbolcusu olurken bu sezon da TÜMOSAN Konyaspor maçında attığı gol ile 10. golüne ulaştı. Trezeguet, böylelikle 9 golü bulunan Paul Onuachu'yu geride bırakarak bu sezon da en golcü isim olmayı başardı.

Trezeguet, iki sezonda gol sayısında çift hanelere ulaşırken toplamda ligde 49 maçta görev yaparak 21 gol kaydetti.

Takımın kötü gidişatını durdurdu

Trezeguet, özellikle Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra Trabzonspor'un ligdeki kötü gidişatının durdurulmasında önemli rol oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da turun geçilmesine büyük katkı sağladı.

Milli takımda yer almasından dolayı bu dönemde ligde 6 maça çıkamayan Trezeguet, 2-0 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasıyla tekrar forma giymeye başladı. Mısırlı futbolcu, dönüşünün ardından ilk katkıyı Gençlerbirliği ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatmalarda attığı gol ile takımına turu getirerek yaptı.

Ligin ikinci yarısına 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kötü bir başlangıç yapan bordo-mavili takımda Mısırlı oyuncu, milli takımdan dönüşünün ardından ligde forma giydiği 8 maçta 6 gol attı.

Trabzonspor, yakaladığı çıkış ile ligde 3. sıradaki yerini korurken Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselmeyi başardı.

Gol attığı 9 maç

Abdülkadir Ömür'ün ara transferde takımdan ayrılmasının ardından bordo-mavili takımda 10 numaralı formayı giyen Trezeguet, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmada 1, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçında 2, 3-0 hükmen galip geldikleri İstanbulspor müsabakasında da 1 gol kaydetti.

Mısırlı oyuncu, Afrika Kupası'ndan döndükten sonra 2-0'lık skorlarla kazandıkları Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor maçları ile 1-0 galip tamamladıkları Yukatel Adana Demirspor müsabakasında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

Trezeguet, son 3 haftada Karadeniz ekibinin sahasında 5-1 kazandığı VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından 3-2 mağlup oldukları Fenerbahçe ve dün deplasmanda 3-1 galip geldikleri TÜMOSAN Konyaspor maçlarında da 1'er gol attı.

Gol attığı maçlarda 22 puan

Trabzonspor, Mısırlı oyuncunun gol attığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 52 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Trezeguet'in skor ürettiği maçlarda 22 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

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