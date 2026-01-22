Takımlar sahaya 'Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız' pankartıyla çıkacak

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de sezonun geri kalan bölümünde oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlar 'Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız' pankartıyla sahaya çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, futbolun her yaştan taraftar için birleştirici bir şölen olması, müsabakaların saygı, fair play ve centilmenlik içinde oynanması amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında; sezonun geri kalan bölümünde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlar 'Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız' pankartıyla sahaya çıkacak. - İSTANBUL