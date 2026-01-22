Takımlar sahaya 'Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız' pankartıyla çıkacak
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalarda takımların 'Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız' pankartıyla sahaya çıkacağını açıkladı. Bu uygulama, futbolun her yaştan taraftar için birleştirici bir şölen olması ve müsabakaların saygı ve centilmenlik içinde geçmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.
Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de sezonun geri kalan bölümünde oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlar 'Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız' pankartıyla sahaya çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, futbolun her yaştan taraftar için birleştirici bir şölen olması, müsabakaların saygı, fair play ve centilmenlik içinde oynanması amacıyla yürütülen farkındalık çalışmaları kapsamında; sezonun geri kalan bölümünde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlar 'Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız' pankartıyla sahaya çıkacak. - İSTANBUL