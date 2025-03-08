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Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, Hatayspor'a 2-1 Yenildi

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, Hatayspor'a 2-1 Yenildi
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta penaltı iptali, önemli pozisyonlar ve goller dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Kerim Alıcı'nın Banza'ya müdahalesi sonrası hakem Alper Akursu, penaltı noktasına gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Alper Akarsu penaltıyı iptal etti.

58. dakikada Trabzonspor'un sağdan kullandığı korner atışında Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

64. dakikada Sikan'ın pasında topla buluşan Zubkov'un vuruşunda top kaleci Bekajda kaldı.

65. dakikada Massanga'nın ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-2

88. dakikada Draguş'un ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Lundstram'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Draguş dk. 83), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy (Ozan Tufan dk. 68), Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov (Cham dk. 68), Sikan, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu Falcorelli, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı (Rui Pedro dk. 54), Kilaman, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba (Selimcan Temel dk. 90), Fernandes (Recep Burak Yılmaz dk. 81), Aboubakar

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Cengiz Demir, Baran Sarka, Ali Yıldız, Okoronkwo, Deniz Aksoy

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Görkem Sağlam (dk. 22), Massanga (dk. 65) (Hatayspor), Zubkov (dk. 42) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz, Rui Pedro (Hatayspor), Zubkov, Okay Yokuşlu (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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