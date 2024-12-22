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Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, Bodrum FK'yı 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK'yi 1-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Trabzonspor'un golü 86. dakikada Malheiro'dan geldi.

- Trendyol Süper Lig : Trabzonspor : 1 - Bodrum FK: 0 (Maç sonucu)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Ozan Tufan'ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Sousa, topu kornere çeldi.

57. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önüne alan Dimitrov'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

68. dakikada Banza'nın ortasında ceza sahası içinde Enis Destan'ın kafa vuruşunda top kaleci Sousa'da kaldı.

75. dakikada Umut Güneş'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Sousa topu kornere çeldi.

86. dakikada Pedro'nun uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Sousa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Ozan Ergün, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz (Enis Destan dk. 46), Lundstram, Eren Elmalı (Arif Boşluk dk. 90+2), Mendy, Ozan Tufan, Cihan Çanak (Umut Güneş dk. 74), Muhammed Cham (Salih Malkaçoğlu dk. 90+4), Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Barisic, Arda Öztürk, Onuralp Çakıroğlu, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün (Christopher Herelle dk. 73), Celustka (Ege Bilsel dk. 83), Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Musah Mohammed (Pedro Brazao dk. 90), Gökdeniz Bayraktar, Ribeiro (Ahmet Aslan dk. 83), Dimitrov (Puscas dk. 72), Taulan Sulejmanov

Yedekler: Gökhan Akkan, Obekpa, Osman Haqi, Enes Uğrüce, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Gol: Malheiro (dk. 86) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ali Şahin Yılmaz, Nwakaeme, Malheiro, Mendy (Trabzonspor), Sousa, Gökdeniz Bayraktar (Bodrum FK)

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, Bodrum FK'yı 1-0 Mağlup Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
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