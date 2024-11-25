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Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u 1-0 önde kapattığı ilk yarıda Cham'ın 3. dakikada attığı golle liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Adana Demirspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada paslarla rakip ceza sahası içine giren Cham, kaleci Vedat Karakuş'un üstünden meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

24. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Yusuf Sarı'nın gelişine yarım vole vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batahov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Cihan Çanak, Visca, Cham, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Eren Elmalı, Serdar Saatçi, Dragus, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Muanza, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Nabil Alioui, Ali Yavuz, Yusuf Barası

Yedekler: Murat Uğur Eser, Deniz Dönmezer, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Shehu, Yücel Gürol, Ozan Demirbağ, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz, Kadir Karayiğit

Teknik Direktör: Serkan Damla

Gol: Cham (dk. 3) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Muanza (Adana Demirspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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