Trendyol Süper Lig: MKE Ankaragücü: 0 Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası içinde Fred'in şutu az farkla direk dibinden auta çıktı.
28. dakikada Fred'in pasında ceza yayı sağ çaprazından Szymanski'nin şutunda top az farkla dışarı gitti.
33. dakikada Ankaragücü'nün hızlı gelişen atağında Cephas'ın kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda kaleci İrfan Can topu çeldi.
34. dakikada hızla ceza sahasına giren Ali Sowe'un penaltı noktasından vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
40. dakikada sol kanattan Tadic'in yerden ortasında bomboş durumda Dzeko'nun şutu kaleyi bulmadı.
42. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci'nin ortasında sol çaprazdan Szymanski'nin şutu savunmadan döndü.
Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
MKE Ankaragücü: Gikiewicz, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Muhakic, Dokanovic, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Cephas, Sowe
Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Atakan Rıdvan Çankaya, Hanousek, Cem Tuna Türkmen, Chatzigiovanis, Moreira, Bajic, Rodrigues, Ali Kaan Güneren, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Hakkı Tolunay Kafkas
Fenerbahçe: İrfan Can Eğirbayat, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Yedekler: Livakovic, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Batshuayi, Crespo, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı Kart: Mert Çetin (MKE Ankaragücü) - ANKARA