Trendyol Süper Lig Haftası Sona Erdi: Galatasaray Beraberlikle Zirveyi Korudu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında lider Galatasaray, Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak puanını 22'ye yükseltti. Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi. Göztepe ve Fenerbahçe ise ligdeki namağlup takımlar arasında yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı.

Haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvedeki yerini korudu.

Haftanın kapanış maçlarında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Samsunspor ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, puanını 17'ye yükselterek ligde ikinci sıraya çıktı.

8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5

Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2

Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2

Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0

Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0

Puan durumu

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.GALATASARAY

8

7

1

0

20

3

17

22

2.TRABZONSPOR

8

5

2

1

13

6

7

17

3.GÖZTEPE

8

4

4

0

11

2

9

16

4.FENERBAHÇE

8

4

4

0

12

5

7

16

5.GAZİANTEP FK

8

4

2

2

12

12

0

14

6.BEŞİKTAŞ

7

4

1

2

12

9

3

13

7.SAMSUNSPOR

8

3

4

1

10

8

2

13

8.TÜMOSAN KONYASPOR

7

3

2

2

13

9

4

11

9.CORENDON ALANYASPOR

8

2

4

2

10

9

1

10

10.HESAP.COM ANTALYASPOR

8

3

1

4

9

13

-4

10

11.KASIMPAŞA

8

2

3

3

8

9

-1

9

12.ÇAYKUR RİZESPOR

7

2

2

3

9

11

-2

8

13.RAMS BAŞAKŞEHİR FK

7

1

3

3

6

7

-1

6

14.GENÇLERBİRLİĞİ

8

1

2

5

7

12

-5

5

15.KOCAELİSPOR

8

1

2

5

5

12

-7

5

16.İKAS EYÜPSPOR

8

1

2

5

4

11

-7

5

17.ZECORNER KAYSERİSPOR

8

0

5

3

5

17

-12

5

18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

8

1

0

7

7

18

-11

3

9. hafta

18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)

