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Trendyol Süper Lig: Galatasaray 1 - Kayserispor 0 (İlk yarı)

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

- Trendyol Süper Lig : Galatasaray : 1 - Kayserispor : 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada sol taraftan Mertens topla beraber ceza sahasına kadar girip pasını Halil Dervişoğlu'na aktardı. Halil'in pasında penaltı noktası yakınında Tete'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

17. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın derin pasında savunma arkasına sarkan Mertens topla buluştu. Mertens'in ceza sahası içi sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya gitti.

26. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen Nelsson'un kafa vuruşunda Attamah'a çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada sağ taraftan Mertens'in kullandığı serbest vuruşa penaltı noktası üzerinde Nelsson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

42. dakikada sol taraftan yapılan ortaya Bahoken'in vuruşunda top Abdülkerim'e çarpıp kornere çıktı. VAR uyarısı sonrası yapılan incelemede hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıda topuna başına geçen Bahoken'in sol tarafa yerden şutunda kaleci Muslera golü önledi.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ndombele, Torreira, Tete, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Hamza Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah, Boa Morte, Karimi, Mehmet Eray Özbek, Ramazan Civelek, Bahoken

Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Yılmaz, Ahmet Malatyalı, Emre Çeltik, Hayrullah Erkip, Carole, Baran Gezek, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol: Nelsson (dk. 26) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Okan Buruk (Teknik Direktör) (Galatasaray), Karimi, Mehmet Eray Özbek (Kayserispor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Halil İbrahim Dervişoğlu Trendyol Süper Lig Kayserispor Galatasaray Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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