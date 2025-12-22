Haberler

Trabzonspor'un yenilmezlik serisi başkentte sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak 11 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Bu sonuçla Trabzonspor, şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı ve ligde 3. sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Trabzonspor'un 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ilk devrenin kapanış maçında Gençlerbirliği'ne konuk oldu.

Sahadan 4-3 mağlup ayrılan bordo-mavili takım, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ligde 11 maç sonra kaybeden Trabzonspor, ilk yarıyı 35 puanla 3. sırada tamamladı. Trabzonspor, zirve yarışında Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisine düştü.

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı öncesi ligde son yenilgisini 5. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla almıştı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 11 maçta ise 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde etmişti.

Trabzonspor'un, 6. haftadan itibaren aldığı sonuçlar ise şöyle:

HaftaKarşılaşmaSkor
6.Trabzonspor-Gaziantep FK1-1
7.Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor3-4
8.Trabzonspor-Kayserispor4-0
9.Çaykur Rizespor-Trabzonspor1-2
10.Trabzonspor-ikas Eyüpspor2-0
11.Galatasaray-Trabzonspor0-0
12.Trabzonspor-Corendon Alanyaspor1-1
13.RAMS Başakşehir-Trabzonspor3-4
14.Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor3-1
15.Göztepe-Trabzonspor1-2
16.Trabzonspor-Beşiktaş3-3
17.Gençlerbirliği-Trabzonspor4-3

Muçi gollerine devam etti

Trabzonspor'un Arnavut orta saha oyuncusu Muçi, bordo-mavili formayla gollerine devam etti.

Penaltıdan takımının 3. golünü atan Muçi, üst üste 5. maçında da gol sevinci yaşadı. Son haftalarda performansıyla adından söz ettiren Muçi, bordo-mavili formayla Süper Lig'de 7 gol kaydetti.

5 gol kafa vuruşuyla

Gençlerbirliği- Trabzonspor maçında 7 golün 5'i kafa vuruşuyla atıldı.

Başkent ekibinde Goutas, Oğulcan Ülgün ve Koita, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Trabzonspor'da da Augusto, fileleri iki kez kafa vuruşuyla havalandırdı.

7 gollü 4. maç

Süper Lig'de bu sezon 4. kez bir maçta 7 gol atıldı.

Ligde daha önce Mısırlı.com Fatih Karagümrük- Trabzonspor (3-4), Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (2-5) ve Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (2-5) maçlarında 7 gol atılmıştı.

Gençlerbirliği ile Trabzonspor arasında ise en son 2007 yılındaki karşılaşma 7 gollü geçmişti. 2007'de Gençlerbirliği'ni 4-3 yenen Trabzonspor, bu kez rakibine 4-3 mağlup oldu.

Metin Diyadin dönemi galibiyetlerle başladı

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin'in 3. döneminde ligdeki ilk maçında zorlu rakibi Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Sipay Bodrum FK'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen Gençlerbirliği, Trabzonspor galibiyeti sonrası Diyadin yönetiminde 2'de 2 yaptı.

Evinde kazanmaya devam etti

Gençlerbirliği, Süper Lig'de evinde üst üste 3 maçını kazandı.

Kırmızı-siyahlı ekip, TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyeti sonrası Eryaman Stadı'nda RAMS Başakşehir'i 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u da 4-3 mağlup etti.

Başkent ekibi, bu sezon bir maçta ilk kez 3'den fazla gol attı.

Gençlerbirliği, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla 11. sırada bitirdi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
