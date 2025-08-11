Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Kocaelispor'u 1-0 Yendi

Haberler
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 50. dakikada Onuachu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol taraftan ortasını iyi takip eden Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Alican Alp

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe (Sıkan dk. 63), Zubkov (Visca dk.77), Nwakaeme (Arif Boşluk dk. 83), Onuachu (Augusto dk. 77)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Mendy, Muhammet Cham, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Wieteska (Djiksteel dk. 21), Appindangoye, Haidara, Samet Yalçın (Furkan Gedik dk. 86), Cafumana, Nonge Boende (Cihan Çelik dk. 86), Mendes, Oğulcan Çağlayan (Daniel Agyei dk. 63), Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Onur Öztanga, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Onuachu (dk. 50) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Nwakaeme, Okay (Trabzonspor) Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kocaelispor) - TRABZON

