Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Kocaelispor'u 1-0 Yendi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 50. dakikada Onuachu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol taraftan ortasını iyi takip eden Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Alican Alp
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe (Sıkan dk. 63), Zubkov (Visca dk.77), Nwakaeme (Arif Boşluk dk. 83), Onuachu (Augusto dk. 77)
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Mendy, Muhammet Cham, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Wieteska (Djiksteel dk. 21), Appindangoye, Haidara, Samet Yalçın (Furkan Gedik dk. 86), Cafumana, Nonge Boende (Cihan Çelik dk. 86), Mendes, Oğulcan Çağlayan (Daniel Agyei dk. 63), Petkovic
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Onur Öztanga, Mesut Can Tunalı
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Gol: Onuachu (dk. 50) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Nwakaeme, Okay (Trabzonspor) Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kocaelispor) - TRABZON