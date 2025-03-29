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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe 1-1 Beraberlikte Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe 1-1 Beraberlikte Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Göztepe'nin Romulo ile bulduğu golün ardından Trabzonspor Zubkov ile eşitliği sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

30. daikkada Visca'nın ceza sahası içinde Ogün Bayrak'ı düşürmesi sonucu VAR'a giden Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltıyı kullanan Romula, meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

32 dakikada Mustafa Eskihellaç, yarı sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası yayı üzerinde pasını Zubkov'a verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'in sağından filere gitti. 1-1

45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Sonrasında ise savunma uzaklaştırdı.

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Engin Gözütok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Ozan Tufan, Visca, Zubkov, Enis Destan

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yilmaz, Muhammed Cham, Tim Jabol Folcarelli, Boran Başkan, Danylo Sikan, Cihan Çanak, Daraguş

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Göztepe; Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Dennis, Doğan Erdoğan, Ahmed Ildız (Tijanic dk. 26), Juan, Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altı kardeş, Vıctor Hugo, Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş, Correia, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Romulo (dk. 30) (Göztepe), Zubkov (dk. 32) (Trabzonspor)

Sarı kart: Juan (Göztepe) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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