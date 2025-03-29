Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe 1-1 Beraberlikte Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. Göztepe'nin Romulo ile bulduğu golün ardından Trabzonspor Zubkov ile eşitliği sağladı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
30. daikkada Visca'nın ceza sahası içinde Ogün Bayrak'ı düşürmesi sonucu VAR'a giden Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada penaltıyı kullanan Romula, meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1
32 dakikada Mustafa Eskihellaç, yarı sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası yayı üzerinde pasını Zubkov'a verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'in sağından filere gitti. 1-1
45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Sonrasında ise savunma uzaklaştırdı.
Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Engin Gözütok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçı, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Ozan Tufan, Visca, Zubkov, Enis Destan
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yilmaz, Muhammed Cham, Tim Jabol Folcarelli, Boran Başkan, Danylo Sikan, Cihan Çanak, Daraguş
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Göztepe; Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare, Dennis, Doğan Erdoğan, Ahmed Ildız (Tijanic dk. 26), Juan, Romulo
Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altı kardeş, Vıctor Hugo, Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş, Correia, Furkan Bayır
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Goller: Romulo (dk. 30) (Göztepe), Zubkov (dk. 32) (Trabzonspor)
Sarı kart: Juan (Göztepe) - TRABZON