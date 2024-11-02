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Trendyol Süper Lig'de Rizespor, Sivasspor'u 1-0 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de Rizespor, Sivasspor'u 1-0 Geride Bıraktı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. İlk yarıda Varesanovic'in 8. dakikada attığı golle Rizespor öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Olawoyin'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde herkesi geçen meşin yuvarlağı kale önünde Varesanovic ağlarla buluşturdu. 0-1

15. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Moutoussamy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

18. dakikada Olawoyin'in pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

32. dakikada Rodrigues'in sol kanatta ortasında ceza sahası içinde Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

42. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe, rakiplerini çalımlayıp dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Olguncan

NG Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Poungouras, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Balde, Rodrigues, Koita

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Menig, Camara, Bieganski, Emrah Başsan, Oğuzhan Aksoy, Bekir Turaç Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Turgunbayev

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil Pehlivan, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Varesanovic, Ghezzal, Olawoyin, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Jurecka, Seyfettin Anıl Yaşar, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Akintola, Ayberk Karapo, Mithat Pala, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Varesanovic (dk. 8) (Çaykur Rizespor),

Sarı kartlar: Halil İbrahim, Papanikolaou (Çaykur Rizespor) Murat Paluli (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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