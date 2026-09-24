Trendyol Süper Lig'de ilk 6 haftada 4 hakem 4'er maç yönetti

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Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada en fazla düdük çalan hakemler 4'er maçla Batuhan Kolak, Yasin Kol, Halil Umut Meler ve Atilla Karaoğlan oldu. VAR'ın başına ise 6'şar kez ile en çok Sarper Barış Saka, Onur Özütoprak, Erkan Engin ve Tamas Bognar geçti.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 54 karşılaşma oynandı. Söz konusu mücadelelerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanan 21 farklı hakem düdük çaldı.

4 hakem zirveyi paylaştı

Ligde 6 haftalık süreçte en fazla maç yöneten hakemler Batuhan Kolak, Yasin Kol, Halil Umut Meler ve Atilla Karaoğlan oldu. Kolak, Kol, Meler ve Karaoğlan 4'er defa hakem olarak sahadaydı. Bu isimleri 3'er kez ile Gürcan Hasova, Cihan Aydın, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Kadir Sağlam, Çağdaş Altay, Ali Şansalan, Reşat Onur Coşkunses ve Ümit Öztürk izledi.

VAR'da 6 hakem öne çıktı

MHK tarafından 6'şar defa Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak atanan Sarper Barış Saka, Onur Özütoprak, Erkan Engin ve Tamas Bognar da bu alanda meslektaşlarının önünde yer aldı.

10 yabancı VAR görev aldı

Ayrıca ligde geride kalan 6 haftada TFF, 10 yabancı hakeme VAR görevi verdi. Fedayi San, Andrew Donaldson Dallas, Guillermo Cuadra Fernandez, Ferenc Karako, Tamas Bognar, Pawel Malec, Richard Martens, Manuel Schüttengruber, Tomasz Kwiatkowski ve Matej Jug, VAR odasına giren isimler oldu.

En fazla sarıyı Ali Şansalan gösterdi

Ali Şansalan, yönettiği 3 karşılaşmada gösterdiği 23 sarı kartla Süper Lig'de 6 haftalık bölümde en fazla kartına başvuran hakem olarak dikkat çekti. Yasin Kol 4 maçta 18, Atilla Karaoğlan 4 mücadelede 17 ve Oğuzhan Çakır da 3 karşılaşmada 17 sarıyla Şansalan'ı takip etti.

En çok kırmızıyı Batuhan Kolak çıkardı

Ligde 4 kez düdük çalan Batuhan Kolak, 2 kez kırmızı kartına başvurdu. Kolak, Galatasaray - Çorum FK mücadelesinde Aleksandros Kyziridis'i ihraç ederken, Trabzonspor - Galatasaray müsabakasında ise sarı-kırmızılı futbolcu Lesley Ugochukwu'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kadir Sağlam'dan 4 penaltı

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam düdük çaldığı 3 karşılaşmada 4 kez penaltı noktasını gösterdi. Sağlam, Samsunspor - Göztepe maçında 2, Başakşehir - Galatasaray ve Fenerbahçe - Eyüpspor müsabakalarında da 1'er kez penaltı kararı verdi.

Atilla Karaoğlan da Fenerbahçe - Konyaspor, Amed Sportif Faaliyetler - Trabzonspor ile Başakşehir - Gençlerbirliği maçlarında 1'er kez beyaz noktaya gitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı