Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren Zelenskiy iddiası: Beyaz Saray'dayken saldırmaya çalıştılar

Rusya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren Zelenskiy iddiası
Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü, 8 yaralı

İşçi servisi, park halindeki tıra çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ramazan tebriğinden rahatsız olan Zorlu Holding CEO'su hakkında soruşturma

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'suna soruşturma
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı! İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

İşte ünlü şarkıcının ağızları açık bırakan değişimi

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Bodrum FK Golsüz Beraberlik Yaşadı

Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor ve Bodrum FK Golsüz Beraberlik Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz berabere sona eren maçta önemli pozisyonlar yaşandı ancak takımlar gole ulaşamadı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Cenk Şen'in ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tolga kalender'in vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Okita'nın sağ kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Puscas'ın şutunda top kaleci Vedat Karakuş'tan oyun alanına döndü.

33. dakikada Fredy'in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Puscas ve kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sonrası kaleye giden topu Arda Kurtulan çizgiden çıkardı.

41. dakikada Fredy'nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okita'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada sağ kanattan yapılan orta sonrasında topla buluşan Puscas'ın yaptığı vuruşta top kaleci Murat Uğur Eser'den döndü. Devam eden pozisyonda Puscas'ın diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Murat Altan

Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Murat Eser dk. 38), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtalan, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Barasi, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Samet Duyur, Kadir Karayiğit, Osman Kaynak, Aksel Aktaş, Ahmet Yılmaz, Ozan Demirbağ, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol,

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Bodrum FK: Diogo, Ali Aytemur, Cenk Şen, Celustka, Ajeti, Ahmet Aslan, Okita, Mohammed, Bardhi, Fredy, Puşcaş

Yedekler: Kerem Yusuf Ersuna, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Tunahan Akpınar, Üzeyir Ergün, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel, Seferi

Teknik Direktör: Jose Morais

Sarı kartlar: Burhan (Adana Demirspor), Mohammed, Bardhi (Bodrum FK) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı
img

Morata'nın yeni saç rengi olay oldu
img

Krizdeki otomotiv devi çareyi yeni sedan modelde arıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yaşındaki Nazlı'nın cansız bedeni derede bulundu

4 yaşındaki Nazlı'dan acı haber
Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
Cem Köksal'ın 'Ramazan' hazımsızlığı sonrası İngiltere Kralı'nın görüntüsü gündem oldu

Biri Hristiyan hurma paketliyor, diğeri Müslüman Ramazan'dan rahatsız
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.