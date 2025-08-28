Trendyol Süper Lig'de 4. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 4. Hafta Heyecanı Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, yarın Göztepe-Konyaspor maçıyla başlamaktadır. Bu hafta içerisinde Galatasaray evinde Rizespor ile, Fenerbahçe Gençlerbirliği ile, Beşiktaş ise Alanyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor da Samsunspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, yarın oynanacak Göztepe-Konyaspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Galatasaray, cumartesi günü evinde Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, pazar günü Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Lider Galatasaray ile beraber 3'te 3 yapan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.30 Göztepe - Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK

19.00 Kocaelispor - Kayserispor

21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor

31 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Eyüpspor

19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.30 Trabzonspor - Samsunspor

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Jose Mourinho: Benfica hak etti, daha güçlü olan takıma kaybettik

Maç sonundaki açıklamaları Fenerbahçelileri yine çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazar Kaan Sezyum'dan özür açıklaması: Sorumluluk bana ait

Taciz iddialarının merkezindeki isimden itiraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.