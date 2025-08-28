Trendyol Süper Lig'de 4. Hafta Heyecanı Başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Galatasaray, cumartesi günü evinde Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, pazar günü Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Lider Galatasaray ile beraber 3'te 3 yapan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:
Yarın
21.30 Göztepe - Konyaspor
30 Ağustos Cumartesi
19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK
19.00 Kocaelispor - Kayserispor
21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük
21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor
31 Ağustos Pazar
19.00 Başakşehir - Eyüpspor
19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.30 Trabzonspor - Samsunspor
21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş - İSTANBUL