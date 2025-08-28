Trendyol Süper Lig'de 4. Hafta Heyecanı Başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası, yarın oynanacak Göztepe-Konyaspor maçıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yarın, 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Galatasaray, cumartesi günü evinde Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe, pazar günü Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Beşiktaş ise deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Lider Galatasaray ile beraber 3'te 3 yapan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

Yarın

21.30 Göztepe - Konyaspor

30 Ağustos Cumartesi

19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK

19.00 Kocaelispor - Kayserispor

21.30 Antalyaspor - Fatih Karagümrük

21.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor

31 Ağustos Pazar

19.00 Başakşehir - Eyüpspor

19.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

21.30 Trabzonspor - Samsunspor

21.30 Corendon Alanyaspor - Beşiktaş - İSTANBUL