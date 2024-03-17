Trendyol Süper Lig'de 30. Hafta Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı. Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Galatasaray ise Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini korudu. İşte haftanın maç sonuçları ve puan durumu.
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yapılan maçlarla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, zirve yarışındaki Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda rakibini 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü.
Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ise son bölümüne 3-2 yenik durumda girdiği maçta deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3 ile geçti. 81 puana yükselen Galatasaray, 2 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor: 1-0
MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir: 2-1
Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor: 1-2
Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor: 4-1
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 3-1
Kasımpaşa-Galatasaray: 3-4
Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor: 3-0
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3
Puan durumu
Ligde tamamlanan 30. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|30
|26
|3
|1
|68
|20
|48
|81
|2.FENERBAHÇE
|30
|25
|4
|1
|79
|25
|54
|79
|3.TRABZONSPOR
|30
|15
|4
|11
|51
|40
|11
|49
|4.BEŞİKTAŞ
|30
|14
|4
|12
|40
|36
|4
|46
|5.KASIMPAŞA
|30
|12
|7
|11
|53
|55
|-2
|43
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|30
|12
|6
|12
|38
|35
|3
|42
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|30
|12
|6
|12
|36
|47
|-11
|42
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|30
|10
|11
|9
|35
|33
|2
|41
|9.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|30
|9
|12
|9
|46
|39
|7
|39
|10.CORENDON ALANYASPOR
|30
|9
|12
|9
|38
|42
|-4
|39
|11.EMS YAPI SİVASSPOR
|30
|9
|11
|10
|36
|43
|-7
|38
|12.YILPORT SAMSUNSPOR
|30
|10
|6
|14
|35
|41
|-6
|36
|13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|30
|10
|9
|11
|36
|43
|-7
|36
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|30
|7
|12
|11
|36
|39
|-3
|33
|15.ATAKAŞ HATAYSPOR
|30
|7
|12
|11
|36
|40
|-4
|33
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|30
|7
|12
|11
|31
|42
|-11
|33
|17.GAZİANTEP FK
|30
|8
|7
|15
|34
|44
|-10
|31
|18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|30
|7
|9
|14
|34
|38
|-4
|30
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|30
|7
|8
|15
|34
|61
|-27
|29
|20.İSTANBULSPOR
|30
|3
|7
|20
|22
|55
|-33
|13