Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta heyecanı başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta, yarın Fatih Karagümrük ve Göztepe arasındaki maçla başlayacak. Ligin 3. haftasında Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları ertelendi.

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.

Süper Lig'de 3. haftanın maç programı şöyle:

Yarın

21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe

23 Ağustos Cumartesi

21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği

21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor

24 Ağustos Pazar

19.00 Trabzonspor - Antalyaspor

21.30 Kayserispor - Galatasaray

25 Ağustos Pazartesi

21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor - İSTANBUL

