Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta heyecanı başlıyor
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı; yarın, 23 Ağustos Cumartesi, 24 Ağustos Pazar ve 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Fatih Karagümrük, yarın Göztepe'yi konuk edecek.
Ligin 3. haftasında oynanması planlanan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir ve Samsunspor - Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.
Süper Lig'de 3. haftanın maç programı şöyle:
Yarın
21.30 Fatih Karagümrük - Göztepe
23 Ağustos Cumartesi
21.30 Gaziantep FK - Gençlerbirliği
21.30 Fenerbahçe - Kocaelispor
24 Ağustos Pazar
19.00 Trabzonspor - Antalyaspor
21.30 Kayserispor - Galatasaray
25 Ağustos Pazartesi
21.30 Eyüpspor - Corendon Alanyaspor - İSTANBUL