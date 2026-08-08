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Ümraniyespor ile Mardin 1969 Spor 0-0 Berabere

Ümraniyespor ile Mardin 1969 Spor 0-0 Berabere
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Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Dimitrov'un kullandığı köşe atışında kale önünde Mustafa Şengül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

58. dakikada Melih'in ceza sahası dışından sert vuruşunda Erce Kardeşler son anda topu kornere çeldi.

63. dakikada sağ kanatta Melih ile paslaşan Soukou'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.

81. dakikada ceza alanı içinde Nafican'ın pasında Denic'in şutunda top direğe çarparak dışarı gitti.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Demirkıran, Serdar Osman Akarsu, Oğuzhan Yazır

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Ali Yaşar (Yunus Emre Gedik dk. 90+3), Andrej Djokanovic, Yusuf Deniz Şaş (Kerem Şen dk. 46), Cebio Soukou, Serkan Göksu (Berat Yılmaz dk. 82), Talha Bartu Özdemir (Santeri Hostikka dk. 46), Melih Bostan (Alex Blanco dk. 82)

Yedekler: Özgün Ali Köklü, Batuhan Çakır, Mustafa Arda Kartal, Oğuzhan Aydogan, Deniz Aksoy, Yunus Emre Yılmaz

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz, Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Emre Taşdemir (Nafican Yardımcı dk. 78), Baba Alhassan (Adem Eren Kabak dk. 87), Muammer Denizhan Taşkan (Ahmet Ülük dk. 64), Bünyamin Balat (Tonio Teklic dk. 64), Djordje Denic, Zdravko Dimitrov, Olarenwaju Kayode (Enes Erol dk. 87)

Yedekler: Ömer Kahveci, Berkay Doğan, Kerim Alıcı, Şahverdi Çetin, Osman Yıldırım

Teknik Direktör: Ahmet Cingöz

Sarı kartlar: Talha Bartu Özdemir (Ümraniyespor), Emre Taşdemir, Tonio Teklic (Mardin 1969 Spor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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