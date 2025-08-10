Trendyol 1. Lig'in İlk Haftasında Atakaş Hatayspor, Keçiörengücü'ne Mağlup Oldu
Trendyol 1. Lig'in açılış haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'deki karşılaşmada Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 yenildi. Maçta goller, Hatayspor'dan Görkem Sağlam ve Keçiörengücü'nden Ezeh ile Fernandes tarafından atıldı.
Hakemler: Melih Aldemir, Selim Şenöz, Mücahid Adem Çelebi
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Engin Can Aksoy dk.57), Cengiz Demir (Yiğit Ali Buz dk.72), Görkem Sağlam, Bamgboye, Massanga (Deniz Aksoy dk.72), Strandberg (Ünal Emre Durmuşhan dk. 67), Okoronkwo, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Hodzic
Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Abdullah Çelik (Oğuzcan Çalışkan dk.46), Erkam Develi, Roshi (Hakan Bilgiç dk. 79), Ali Dere, İbrahim Akdağ, Ezeh (Osman dk.86), Halil Can Ayan (İshak Karaoğul dk.79), Mexer, Berkan Mahmut Keskin, Fernandes (Ali Akman dk. 90+4)
Goller: Görkem Sağlam (dk. 13) (Atakaş Hatayspor), Ezeh (dk. 68 ve 71), Fernandes (dk. 90+3 (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), Berkan Mahmut Keskin, Mehmet Erdoğan (Ankara Keçiörengücü) - MERSİN