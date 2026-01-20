Haberler

Trendyol 1. Lig'de 23-27. hafta programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 23-27. hafta programı açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 23-27. haftalar arasında oynanacak maçların programını duyurdu. Futbolseverler için belirlenen tarihlerdeki müsabakalar merakla bekleniyor.

Trendyol 1. Lig'de 23-27. haftalar arasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig'de 23-27. haftalar arasında oynanacak mücadelelerin programını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de 23-27. hafta programı şöyle:

23. hafta

30 Ocak Cuma

20.00 İstanbulspor - Hatayspor

31 Ocak Cumartesi

13.30 Iğdır FK - Manisa Futbol Kulübü

13.30 Erzurumspor FK - Sarıyer

16.00 Çorum FK - Ankara Keçiörengücü

19.00 Bodrum FK - Serik Spor

1 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Pendikspor

13.30 Bandırmaspor - Vanspor FK

16.00 Boluspor - Sakaryaspor

19.00 Amed Sportif Faaliyetler - Adana Demirspor

2 Şubat Pazartesi

20.00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor

24. hafta

7 Şubat Cumartesi

13.30 Sarıyer - Sivasspor

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor

16.00 Vanspor FK - Çorum FK

19.00 Pendikspor- Amed Sportif Faaliyetler

8 Şubat Pazar

13.30 Serik Spor - Iğdır FK

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bandırmaspor

16.00 Ümraniyespor - İstanbulspor

16.00 Adana Demirspor - Bodrum FK

19.00 Manisa Futbol Kulübü - Boluspor

9 Şubat Pazartesi

20.00 Sakaryaspor - Erzurumspor FK

25. hafta

13 Şubat Cuma

14.30 Iğdır FK - Ümraniyespor

17.00 Boluspor - Hatayspor

20.00 Esenler Erokspor - Manisa Futbol Kulübü

20.00 Çorum FK - İstanbulspor

14 Şubat Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Adana Demirspor

13.30 Bandırmaspor - Serik Spor

16.00 Sivasspor - Vanspor FK

19.00 Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü

15 Şubat Pazar

16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Sakaryaspor

19.00 Pendikspor - Sarıyer

26. hafta

17 Şubat Salı

14.30 Hatayspor - Iğdır FK

17.00 Ümraniyespor - Boluspor

20.00 İstanbulspor - Esenler Erokspor

18 Şubat Çarşamba

14.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK

14.30 Serik Spor - Çorum FK

17.00 Vanspor FK - Bodrum FK

20.00 Manisa Futbol Kulübü - Bandırmaspor

19 Şubat Perşembe

14.30 Adana Demirspor - Sivasspor

17.00 Sarıyer - Amed Sportif Faaliyetler

20.00 Sakaryaspor - Pendikspor

27. hafta

21 Şubat Cumartesi

13.30 Iğdır FK - Esenler Erokspor

16.00 Boluspor - İstanbulspor

22 Şubat Pazar

13.30 Bandırmaspor - Hatayspor

13.30 Erzurumspor FK - Serik Spor

16.00 Çorum FK - Ümraniyespor

19.00 Bodrum FK - Manisa Futbol Kulübü

23 Şubat Pazartesi

14.30 Sivasspor - Sakaryaspor

14.30 Sarıyer - Adana Demirspor

17.00 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü

20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Vanspor FK - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İETT otobüsü otoparka daldı

İETT otobüsü otoparka daldı, ortalık savaş alanına döndü
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
İETT otobüsü otoparka daldı

İETT otobüsü otoparka daldı, ortalık savaş alanına döndü
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında