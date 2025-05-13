Trendyol 1. Lig'de Teknik Direktör Değişiklikleri
2024-2025 sezonunda Trendyol 1. Lig'de teknik direktörlerini değiştiren birçok takım bulunuyor. Play-off'a kalan ekipler dışında, en fazla değişiklik yapan takımlar Adanaspor, MKE Ankaragücü ve Şanlıurfaspor. İşte ligin teknik direktör listesi ve sezon içinde yaşanan gelişmeler.
Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonunda, play-off'a kalan Bandırmaspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor dışındaki takımlar teknik heyetlerinde değişikliğe gitti.
Lige veda eden ekiplerden Adanaspor, MKE Ankaragücü ve Şanlıurfaspor'un yanı sıra Sakaryaspor sezon içinde en fazla teknik direktör değişikliği yapan takımlar oldu.
Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba, ligin 4. haftasındaki Manisa FK maçı öncesi hayatını kaybetti. Adana temsilcisinde daha sonra Francois Ciccolini, Kemal Kılıç, Yusuf Şimşek, Hakan Keleş ve Ercan Ünal görev yaptı.
Sezona Cihat Arslan ile başlayan MKE Ankaragücü de Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı, Mesut Bakkal'ın ardından Mustafa Kaplan'ı takımın başına getirdi.
Teknik direktörlerini değiştirmeyenler
Adlarını play-off'a yazdıran 3 ekip ise sezona başladığı teknik direktörle yoluna devam ediyor.
Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu ve İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz takımlarını Süper Lig'e çıkarmak için mücadele veriyor.
Bu isimlerden Hakan Kutlu 2013-2014'te Mersin İdmanyurdu'nu, Osman Zeki Korkmaz da 2021-2022'de İstanbulspor'la Süper Lig sevinci yaşadı.
İsmet Taşdemir ve Hüseyin Eroğlu'nun ikinci başarısı
2023-2024'de Bodrum FK'yi Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmet Taşdemir, bu sezon da Kocaelispor'la aynı başarıyı yakaladı. Taşdemir, 2016-2017'de MKE Ankaragücü'nü, 2022-2023'te de Bordum FK'yi 2. Lig'den 1. Lig'e taşıdı.
2022-2023'te Samsunspor'la Süper Lig'e çıktıktan sonra bu sezon da Gençlerbirliği ile Süper Lig sevinci yaşayan Hüseyin Eroğlu da Altınordu'yu da 2012-2013'te 2. Lig'e, bir sezon sonra da 1. Lig'e taşımıştı.
1. Lig'de bu sezon görev yapan teknik direktörler şöyle:
Adanaspor: Sol Bamba, Francois Ciccolini, Kemal Kılıç, Yusuf Şimşek, Hakan Keleş, Ercan Ünal
Amed Sportif Faaliyetler: Ersun Yanal, Servet Çetin
Ankara Keçiörengücü: Ersan Parlatan, Erkan Sözeri, Sedat Ağçay
Bandırmaspor: Mustafa Gürsel
Boluspor: Serhat Gülpınar, Ufuk Kahraman, Yalçın Koşukavak
Çorum FK: Serkan Özbalta, Tuncay Şanlı, Can Güçer
Erzurumspor FK: Hakan Kutlu
Esenler Erokspor: Mehmet Altıparmak, Bülent Korkmaz, Osman Özköylü
Fatih Karagümrük: Şenol Can, David Sassarini, Orhan Ak, Onur Can Korkmaz
Gençlerbirliği: Recep Karatepe, Hüseyin Eroğlu
Iğdır FK: Yalçın Koşukavak, Osman Özköylü, Çağdaş Çavuş
İstanbulspor: Osman Zeki Korkmaz
Kocaelispor: Ertuğrul Sağlam, İsmet Taşdemir
Manisa FK: Çağdaş Çavuş, Hakan Şapçı, Taner Taşkın
MKE Ankaragücü: Cihat Arslan, Kenan Koçak, Kemal Özdeş, Mustafa Dalcı, Mesut Bakkal, Mustafa Kaplan
Pendikspor: Osman Özköylü, Sedat Ağçay, Uğur Uçar
Sakaryaspor: Suat Kaya, Mesut Bakkal, Mustafa Dalcı, İlker Püren, İrfan Buz
Şanlıurfaspor: Erkan Sözeri, Sait Karafırtınalar, Kemal Kılıç, Cihat Arslan
Ümraniyespor: Tuncay Şanlı, Bülent Bölükbaşı
Yeni Malatyaspor: Murat Uçkun, Adem Büyük