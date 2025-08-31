Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ve Iğdır FK Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK- Iğdır FK maçının ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, sahasında karşılaştığı Iğdır FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunun Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçta baskın taraf olduklarını vurgulayarak, "Özellikle, ilk sahadaki maçlarımıza biraz daha fazla önem veriyoruz. Galip gelmek istiyoruz. Galip gelmek için de çok coşkulu bir futbol oynadığımızı söyleyebilirim. Oyuncular bugün 90 dakikaya bütün coşkularını, isteğini, arzusunu yaydılar. Ben takımdan son derece memnunum. Maç çok gitgelli oldu. Galip gelebilirdik, mağlup da olabilirdik. Oyun olarak baktığımız zaman rakibimize biz pozisyon zenginliği açısından bana göre çok daha fazla pozisyon zenginliğimiz vardı. Burada bir üstünlük sağladığımızı söyleyebilirim. Ama rakibimiz de yan toplarda bizi biraz fazla sıkıntıya soktu. Çok basit bir gol yedik ve eşitliği verdik. Eğer bir 20 dakikalık bir bölümde gol yemeden bitirseydik arka tarafta kontralardan çok pozisyon bulacağımızı düşünüyordum. Ama şu anda halihazırda daha çok eksik oyuncularımız var. Gelecek oyuncular ve sakat oyuncularla beraber 5 oyuncu daha var. Bunlar bizim için önemli alternatif olacak. Oyuna genelde genç oyuncuları hamle olarak atmaya çalıştım. Rakibimiz bizden çok daha maliyetli, daha iyi oyunculardan kurulu bir takım. Ama bugün ben takımımı çok beğendim. Rakibimizi de tebrik ederim. Onlar da galip gelmek için oynadılar. Yani hiç oyunu çirkinleştirmediler. İçeride veya dışarıda fark etmez. Puanlar her zaman kıymetlidir. Milli maç araya daha umutlu, daha istekli ve daha moralli gireceğiz" dedi.

"Benim gördüğüm en iyi hakemlerden bir tanesiydi"

Hakemin maçı çok iyi yönettiğini söyleyen Taşkın, "Benim gördüğüm en iyi hakemlerden bir tanesiydi. Her şey çok netti. Hakemlik hiçbir şey yoktu bana göre. Gayet de iyi maç yönetti. Mesela ona bakarsak yediğimiz ilk golde hiç faul yoktu. Ama orta hakem faulü vermedi. Yan hakem ısrarla faulü verdi. Biz görüntülere tekrar baktık. Faulle alakası yok. O faulde ben gol yedim. Yani burada hakemlik bence hiçbir şey yok" diye konuştu.

Iğdır FK cephesi

Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise, "Bugün yaşadığımız durumu çok net özetlemek istiyorum. Gerçekten maçın önünde yaşadığımız durumu. Oyuncularım çok iyi bir reaksiyonla maça başladılar ve ister istemez, rakip ceza sahasının içinde çok fazla olduğumuz bir 15-20 dakika ile başladık. Daha sonra orta alandaki bazen eşleşme yanlışlarımızdan, birebir oyunumuzun geç kaldığımız pozisyonlardan rakibin biraz daha bize yaklaştığı durumlar olgunlaştı. Gerçekten İlk devre aslında hiç beklemediğimiz bir zamanda golü yiyip içeri girmek bizim oyunumuzun adına biraz dezavantaj oluştu. Fakat ikinci devreye oyuncu grubum çok iyi bir reaksiyon gösterdi. İkinci yarının ilk çeyreğinde bulduğumuz gol bizi oyuna ortak etti ve aslında oyunu kazanabileceğimiz maçın içerisindeki pozisyonları da çok fazla yakaladık ikinci devre. Fakat ne yazık ki galibiyet alamadık. Bir galibiyetle girelim düşüncesinde olduğumuz bir maçı burada bir puanla dönmüş durumda kaldık. Tabii ki şimdi bir milli ara var. Ondan sonra hazırlanacağız. İçeride oynayacağımız Serik maçındaki galibiyetimizle tekrar ayağa kalkıp bundan sonraki süreci de çok güzel bir şekilde yöneteceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Hakemin maçı tekrar izleyip yaptıkları çok büyük hataların ne olduğunu görmesi gerekiyor"

Hakem kararlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Çavuş, "Bizim geçen hafta da aynı problemleri yaşadığımız bir durum oluştu. Ben aslında hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmamıştım ama bu maçta iki tane attığımız goldeki herhangi bir faulün olmayışı ve bunların tamamen verilmeyişi gerçekten çok büyük bir fiyasko. Aslında burada şu var. Gerçekten hakem arkadaşımız ikinci ligden gelmiş bir hakem arkadaşımız. Ondan sonra bence hem hakemimiz hem de maçın VAR hakeminin bu maçı tekrar izlemelerini istiyorum ve yaptıkları çok büyük hataların ne olduğunu görmeleri gerekiyor. Ama umut ediyorum önümüzde milli aradan sonra içeride oynayacağımız Serik maçıyla galibiyetle yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA