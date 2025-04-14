Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor 34. Haftayı Zayıf Rakibiyle Geçti
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında lider Kocaelispor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 yenerek puanını 69'a çıkardı. Solwie Energy Fatih Karagümrük ise 0-0 berabere kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, bugün oynanan maçlarla sona erdi.
Lider Kocaelispor, konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 yenerek puanını 69'a çıkardı.
İkinci sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük ise sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak 60 puana ulaştı. Bu sonuçla Kocaelispor ile Fatih Karagümrük arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.
Sonuçlar
Ligde 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-2
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0
Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 0-0
MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor: 2-2
Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: 3-2
Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1
Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor: 1-1
Adanaspor-Erzurumspor: 0-3
Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 7-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|34
|20
|9
|5
|60
|29
|31
|69
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|34
|17
|9
|8
|52
|32
|20
|60
|3.ERZURUMSPOR FK
|34
|17
|7
|10
|49
|28
|21
|58
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|34
|16
|10
|8
|45
|33
|12
|58
|5.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|34
|15
|11
|8
|47
|42
|5
|56
|6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|34
|16
|4
|14
|54
|35
|19
|52
|7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|34
|14
|9
|11
|57
|44
|13
|51
|8.AHLATCI ÇORUM FK
|34
|13
|12
|9
|47
|39
|8
|51
|9.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|34
|12
|15
|7
|38
|30
|8
|51
|10.GEOSİS BOLUSPOR
|34
|13
|10
|11
|44
|36
|8
|49
|11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|34
|13
|10
|11
|39
|31
|8
|49
|12.ESENLER EROKSPOR
|34
|12
|13
|9
|50
|43
|7
|49
|13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|34
|12
|11
|11
|44
|39
|5
|47
|14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|34
|12
|9
|13
|40
|42
|-2
|45
|15.SAKARYASPOR
|34
|11
|12
|11
|45
|49
|-4
|45
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|34
|11
|6
|17
|42
|44
|-2
|39
|17.MANİSA FK
|34
|11
|5
|18
|43
|49
|-6
|38
|18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|34
|10
|7
|17
|41
|49
|-8
|37
|19.ADANASPOR
|34
|6
|9
|19
|28
|59
|-31
|27
|20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR
|34
|0
|0
|34
|13
|125
|-112
|-21
35. haftanın programı
1. Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:
18 Nisan Cuma:
20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)
19 Nisan Cumartesi:
13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)
19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)
20 Nisan Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)
13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)
16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)
19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)
21 Nisan Pazartesi:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)