Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor 34. Haftayı Zayıf Rakibiyle Geçti

Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Lider Kocaelispor, konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 yenerek puanını 69'a çıkardı.

İkinci sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük ise sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak 60 puana ulaştı. Bu sonuçla Kocaelispor ile Fatih Karagümrük arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

Sonuçlar

Ligde 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-2

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 0-0

MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor: 2-2

Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: 3-2

Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor: 1-1

Adanaspor-Erzurumspor: 0-3

Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 7-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 34 20 9 5 60 29 31 69 2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 34 17 9 8 52 32 20 60 3.ERZURUMSPOR FK 34 17 7 10 49 28 21 58 4.GENÇLERBİRLİĞİ 34 16 10 8 45 33 12 58 5.TEKSÜT BANDIRMASPOR 34 15 11 8 47 42 5 56 6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 34 16 4 14 54 35 19 52 7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 34 14 9 11 57 44 13 51 8.AHLATCI ÇORUM FK 34 13 12 9 47 39 8 51 9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 34 12 15 7 38 30 8 51 10.GEOSİS BOLUSPOR 34 13 10 11 44 36 8 49 11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 34 13 10 11 39 31 8 49 12.ESENLER EROKSPOR 34 12 13 9 50 43 7 49 13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 34 12 11 11 44 39 5 47 14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 34 12 9 13 40 42 -2 45 15.SAKARYASPOR 34 11 12 11 45 49 -4 45 16.MKE ANKARAGÜCÜ 34 11 6 17 42 44 -2 39 17.MANİSA FK 34 11 5 18 43 49 -6 38 18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 34 10 7 17 41 49 -8 37 19.ADANASPOR 34 6 9 19 28 59 -31 27 20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 34 0 0 34 13 125 -112 -21

35. haftanın programı

1. Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Cuma:

20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)

19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)

20 Nisan Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)

19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)