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Trendyol 1. Lig'de Kocaelispor 34. Haftayı Zayıf Rakibiyle Geçti

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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında lider Kocaelispor, Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 yenerek puanını 69'a çıkardı. Solwie Energy Fatih Karagümrük ise 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftası, bugün oynanan maçlarla sona erdi.

Lider Kocaelispor, konuk ettiği Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 yenerek puanını 69'a çıkardı.

İkinci sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük ise sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak 60 puana ulaştı. Bu sonuçla Kocaelispor ile Fatih Karagümrük arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

Sonuçlar

Ligde 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-2

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-1

Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 0-0

MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor: 2-2

Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: 3-2

Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-1

Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor: 1-1

Adanaspor-Erzurumspor: 0-3

Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: 7-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR34209560293169
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK34179852322060
3.ERZURUMSPOR FK341771049282158
4.GENÇLERBİRLİĞİ341610845331258
5.TEKSÜT BANDIRMASPOR34151184742556
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR341641454351952
7.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ341491157441351
8.AHLATCI ÇORUM FK34131294739851
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER34121573830851
10.GEOSİS BOLUSPOR341310114436849
11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK341310113931849
12.ESENLER EROKSPOR34121395043749
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR341211114439547
14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR34129134042-245
15.SAKARYASPOR 341112114549-445
16.MKE ANKARAGÜCÜ34116174244-239
17.MANİSA FK34115184349-638
18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR34107174149-837
19.ADANASPOR 3469192859-3127
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR34003413125-112-21
Not: Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

35. haftanın programı

1. Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:

18 Nisan Cuma:

20.00 Manisa FK-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)

19 Nisan Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Pendik)

19.00 Geosis Boluspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ahlatcı Çorum FK (Diyarbakır)

20 Nisan Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Adanaspor (Yeni Malatya)

16.00 Esenler Erokspor-Kocaelispor (Esenler Erokspor)

19.00 Gençlerbirliği-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Sakaryaspor (Iğdır Şehir)

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Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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