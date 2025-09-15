Haberler

Trendyol 1. Lig'de 5. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Lider Arca Çorum FK ise İmaj Altyapı Vanspor FK ile golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı, liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Geride kalan 4 haftada yenilgiyle tanışmayan lider Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK ile golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen 13 puanla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar:

Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor: 4-1

Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: 3-1

Boluspor-Manisa FK: 2-0

İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor: 4-0

Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: 1-0

Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK: 0-0

Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor: 1-2

Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor: 2-1

Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 1-1

Puan durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.ARCA ÇORUM FK541092713
2.SİPAY BODRUM FK5320126611
3.ESENLER EROKSPOR5311134910
4.AMED SPORTİF FAALİYETLER5311168810
5.BOLUSPOR5311116510
6.ERZURUMSPOR FK523010649
7.BANDIRMA SPOR52218538
8.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.52219728
9.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ52215418
10.İSTANBULSPOR A.Ş.51406247
11.SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.5212510-57
12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ51226605
13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK512267-15
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ512257-25
15.SAKARYASPOR A.Ş.5122711-45
16.ÖZBELSAN SİVASSPOR511359-44
17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR511339-64
18.ATAKAŞ HATAYSPOR5023511-62
19.SMS GRUP SARIYERSPOR501438-51
20.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.5014420-16-11

Gelecek hafta

Ligde 6. haftanın programı şöyle:

19 Eylül Cuma:

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Şehir)

17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Necmi Kadıoğlu)

20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Stat belli değil)

20.00 Serikspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)

20 Eylül Cumartesi:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)

21 Eylül Pazar:

16.00 SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)

19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
