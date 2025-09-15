Trendyol 1. Lig'de 5. Haftanın Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Lider Arca Çorum FK ise İmaj Altyapı Vanspor FK ile golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı, liderliğini sürdürdü.
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK, Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Geride kalan 4 haftada yenilgiyle tanışmayan lider Arca Çorum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK ile golsüz berabere kalarak ilk puan kaybını yaşamasına rağmen 13 puanla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar:
Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor: 4-1
Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor: 3-1
Boluspor-Manisa FK: 2-0
İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor: 4-0
Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer: 1-0
Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK: 0-0
Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor: 2-1
Erzurumspor FK-Sakaryaspor: 1-1
Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ARCA ÇORUM FK
|5
|4
|1
|0
|9
|2
|7
|13
|2.SİPAY BODRUM FK
|5
|3
|2
|0
|12
|6
|6
|11
|3.ESENLER EROKSPOR
|5
|3
|1
|1
|13
|4
|9
|10
|4.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|5
|3
|1
|1
|16
|8
|8
|10
|5.BOLUSPOR
|5
|3
|1
|1
|11
|6
|5
|10
|6.ERZURUMSPOR FK
|5
|2
|3
|0
|10
|6
|4
|9
|7.BANDIRMA SPOR
|5
|2
|2
|1
|8
|5
|3
|8
|8.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
|5
|2
|2
|1
|9
|7
|2
|8
|9.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|5
|2
|2
|1
|5
|4
|1
|8
|10.İSTANBULSPOR A.Ş.
|5
|1
|4
|0
|6
|2
|4
|7
|11.SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.
|5
|2
|1
|2
|5
|10
|-5
|7
|12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|5
|1
|2
|2
|6
|6
|0
|5
|13.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|5
|14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|5
|1
|2
|2
|5
|7
|-2
|5
|15.SAKARYASPOR A.Ş.
|5
|1
|2
|2
|7
|11
|-4
|5
|16.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|5
|1
|1
|3
|5
|9
|-4
|4
|17.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|5
|1
|1
|3
|3
|9
|-6
|4
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|5
|0
|2
|3
|5
|11
|-6
|2
|19.SMS GRUP SARIYERSPOR
|5
|0
|1
|4
|3
|8
|-5
|1
|20.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|5
|0
|1
|4
|4
|20
|-16
|-11
Gelecek hafta
Ligde 6. haftanın programı şöyle:
19 Eylül Cuma:
17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Şehir)
17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Necmi Kadıoğlu)
20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Stat belli değil)
20.00 Serikspor-Bandırmaspor (Stat belli değil)
20 Eylül Cumartesi:
16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor FK (Yeni Adana)
21 Eylül Pazar:
16.00 SMS Grup Sarıyer-Atko Grup Pendikspor (Stat belli değil)
19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)