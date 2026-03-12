Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak averajla liderliğe yükseldi. Erzurumspor FK ise Ümraniyespor'a 3-1 kaybederek ikinci sıraya geriledi. Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK, haftayı galibiyetle kapatarak sıralamadaki yerlerini sağlamlaştırdı.

Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın perdesi kapandı.

Ligde bu hafta liderlik el değiştirdi. Sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 63'e çıkardı ve averajla ilk sıraya yükseldi.

Haftaya lider giren Erzurumspor FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 3-1 yenildi. 1. Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurum temsilcisi, 63 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

30. haftayı galibiyetle kapatan Amed Sportif Faaliyetler 61 puanla üçüncü sırada, Arca Çorum FK ise 56 puanla 4. basamakta yer aldı.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yapılan müsabakaların 5'ini deplasman ekipleri, 3'ünü ev sahibi takımlar kazandı. İki maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Tüm karşılaşmalarda gol sevinci yaşanırken, takımlar 34 kez fileleri havalandırdı.

Sonuçlar

İmaj Altyapı Vanspor-Adana Demirspor: 1-0

Serikspor-Atko Grup Pendikspor: 3-4

Manisa FK-SMS Grup Sarıyer: 3-0

İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-4

Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor: 1-2

Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 3-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: 2-3

Boluspor-Arca Çorum FK: 1-2

Esenler Erokspor-Bandırmaspor: 1-1

Puan durumu


OGBMAYAVP
1.ESENLER EROKSPOR30189372264663
2.ERZURUMSPOR FK30189369234663
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER30187563323161
4.ARCA ÇORUM FK30175849331656
5.ATKO GRUP PENDİKSPOR301410648262252
6.SİPAY BODRUM FK30156964352951
7.BANDIRMASPOR30137104233946
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ301111855371844
9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK30128104042-244
10.MANİSA FK30127114649-343
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR30119104133842
12.BOLUSPOR30125135042841
13.ÖZBELSAN SİVASSPOR30101193831741
14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR30115143840-238
15.İSTANBULSPOR30911103746-938
16.SMS GRUP SARIYER30105153140-935
17.SAKARYASPOR3078153953-1429
18.SERİKSPOR3085173259-2729
19.ATAKAŞ HATAYSPOR3007232282-607
20.ADANA DEMİRSPOR30032716130-114-51
NOT: Adana Demirspor'a 54 puan silme cezası verildi.
31. hafta
14 Mart Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Serikspor (Yeni Adana)
20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
15 Mart Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
16 Mart Pazartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)
Kaynak: AA / Emre Doğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız

Gittikçe artan bir tehlikeyi işaret etti: Hazırlıklı olmalıyız
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi

Kadın öğretmen, kız öğrencisine istismarda bulundu! İşte istenen ceza
Drogba'dan Osimhen'i duygulandıran mesaj

Victor Osimhen'i ağlattı
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Daha 20 yaşındaydı! Evinde korkunç halde bulundu
Paşinyan, ABD Başkan Yardımcısı Vance'a Karabağ kitabı hediye eden müdürü görevden aldı

Trump'ın sağ koluna verilen hediye ülkeyi karıştırdı
Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti

Şampiyonluk yarışı alev alev! 1. Lig'de lider değişti