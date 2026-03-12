Futbol: Trendyol 1. Lig'de görünüm
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Esenler Erokspor, Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak averajla liderliğe yükseldi. Erzurumspor FK ise Ümraniyespor'a 3-1 kaybederek ikinci sıraya geriledi. Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK, haftayı galibiyetle kapatarak sıralamadaki yerlerini sağlamlaştırdı.
Trendyol 1. Lig'de 30. haftanın perdesi kapandı.
Ligde bu hafta liderlik el değiştirdi. Sahasında Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 63'e çıkardı ve averajla ilk sıraya yükseldi.
Haftaya lider giren Erzurumspor FK, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'a 3-1 yenildi. 1. Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurum temsilcisi, 63 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.
30. haftayı galibiyetle kapatan Amed Sportif Faaliyetler 61 puanla üçüncü sırada, Arca Çorum FK ise 56 puanla 4. basamakta yer aldı.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yapılan müsabakaların 5'ini deplasman ekipleri, 3'ünü ev sahibi takımlar kazandı. İki maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Tüm karşılaşmalarda gol sevinci yaşanırken, takımlar 34 kez fileleri havalandırdı.
Sonuçlar
İmaj Altyapı Vanspor-Adana Demirspor: 1-0
Serikspor-Atko Grup Pendikspor: 3-4
Manisa FK-SMS Grup Sarıyer: 3-0
İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-4
Atakaş Hatayspor-Özbelsan Sivasspor: 1-2
Eminevim Ümraniyespor-Erzurumspor FK: 3-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Sipay Bodrum FK: 2-3
Boluspor-Arca Çorum FK: 1-2
Esenler Erokspor-Bandırmaspor: 1-1
Puan durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|30
|18
|9
|3
|72
|26
|46
|63
|2.ERZURUMSPOR FK
|30
|18
|9
|3
|69
|23
|46
|63
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|30
|18
|7
|5
|63
|32
|31
|61
|4.ARCA ÇORUM FK
|30
|17
|5
|8
|49
|33
|16
|56
|5.ATKO GRUP PENDİKSPOR
|30
|14
|10
|6
|48
|26
|22
|52
|6.SİPAY BODRUM FK
|30
|15
|6
|9
|64
|35
|29
|51
|7.BANDIRMASPOR
|30
|13
|7
|10
|42
|33
|9
|46
|8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|30
|11
|11
|8
|55
|37
|18
|44
|9.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|30
|12
|8
|10
|40
|42
|-2
|44
|10.MANİSA FK
|30
|12
|7
|11
|46
|49
|-3
|43
|11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
|30
|11
|9
|10
|41
|33
|8
|42
|12.BOLUSPOR
|30
|12
|5
|13
|50
|42
|8
|41
|13.ÖZBELSAN SİVASSPOR
|30
|10
|11
|9
|38
|31
|7
|41
|14.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
|30
|11
|5
|14
|38
|40
|-2
|38
|15.İSTANBULSPOR
|30
|9
|11
|10
|37
|46
|-9
|38
|16.SMS GRUP SARIYER
|30
|10
|5
|15
|31
|40
|-9
|35
|17.SAKARYASPOR
|30
|7
|8
|15
|39
|53
|-14
|29
|18.SERİKSPOR
|30
|8
|5
|17
|32
|59
|-27
|29
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|30
|0
|7
|23
|22
|82
|-60
|7
|20.ADANA DEMİRSPOR
|30
|0
|3
|27
|16
|130
|-114
|-51
31. hafta
14 Mart Cumartesi:
13.30 Adana Demirspor-Serikspor (Yeni Adana)
20.00 Atko Grup Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)
15 Mart Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Atakaş Hatayspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Eminevim Ümraniyespor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 SMS Grup Sarıyer-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
16.00 Sakaryaspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Sakarya Atatürk)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)
16 Mart Pazartesi:
13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
20.00 Sipay Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)