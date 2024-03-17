Trendyol 1. Lig'de 27. Hafta Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 yendi.

Haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 6 puan önünde giren ve 27. haftada Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenen lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe'nin Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalmasıyla puan farkını 8'e çıkardı.

Sonuçlar

1. Lig'de 27. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Kocaelispor: 2-0

Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor: 2-3

Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: 4-3

Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Bodrum FK-Boluspor: 1-1

Erzurumspor FK-Tuzlaspor: 1-0

Ümraniyespor-Adanaspor: 2-0

Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-6

Sakaryaspor-Altay: 2-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 27 21 1 5 64 23 41 64 2.GÖZTEPE 27 17 5 5 45 15 30 56 3.SAKARYASPOR 27 13 8 6 41 28 13 47 4.AHLATCI ÇORUM FK 27 13 6 8 44 28 16 45 5.KOCAELİSPOR 27 13 6 8 39 31 8 45 6.BODRUM FK 27 12 8 7 35 19 16 44 7.BOLUSPOR 27 12 7 8 26 28 -2 43 8.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 27 11 8 8 37 24 13 41 9.GENÇLERBİRLİĞİ 27 10 10 7 31 26 5 40 10.ERZURUMSPOR FK 27 10 10 7 26 21 5 37 11.ÜMRANİYESPOR 27 9 6 12 32 39 -7 33 12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 27 8 8 11 24 33 -9 32 13.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 27 7 10 10 33 33 0 31 14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 27 6 9 12 23 30 -7 27 15.TUZLASPOR 27 7 6 14 26 43 -17 27 16.ADANASPOR 27 8 3 16 21 40 -19 27 17.ALTAY 27 5 3 19 12 55 -43 15 18.BITEXEN GİRESUNSPOR 27 2 4 21 12 55 -43 7

28. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta programı şöyle:

2 Nisan Salı:

14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK (Aktepe)

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)