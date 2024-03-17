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Trendyol 1. Lig'de 27. Hafta Maç Sonuçları ve Puan Durumu

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Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Eyüpspor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8'e çıkardı. İşte maç sonuçları ve puan durumu...

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 yendi.

Haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 6 puan önünde giren ve 27. haftada Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenen lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe'nin Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalmasıyla puan farkını 8'e çıkardı.

Sonuçlar

1. Lig'de 27. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Kocaelispor: 2-0

Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor: 2-3

Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: 4-3

Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Bodrum FK-Boluspor: 1-1

Erzurumspor FK-Tuzlaspor: 1-0

Ümraniyespor-Adanaspor: 2-0

Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-6

Sakaryaspor-Altay: 2-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.EYÜPSPOR27211564234164
2.GÖZTEPE 27175545153056
3.SAKARYASPOR 27138641281347
4.AHLATCI ÇORUM FK27136844281645
5.KOCAELİSPOR2713683931845
6.BODRUM FK27128735191644
7.BOLUSPOR2712782628-243
8.TEKSÜT BANDIRMA SPOR27118837241341
9.GENÇLERBİRLİĞİ27101073126540
10.ERZURUMSPOR FK27101072621537
11.ÜMRANİYESPOR2796123239-733
12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ2788112433-932
13.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ27710103333031
14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR2769122330-727
15.TUZLASPOR 2776142643-1727
16.ADANASPOR2783162140-1927
17.ALTAY2753191255-4315
18.BITEXEN GİRESUNSPOR2724211255-437
Not: Erzurumspor FK, Altay ve Bitexen Giresunspor'un üçer puanları silinmiştir.

28. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta programı şöyle:

2 Nisan Salı:

14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK (Aktepe)

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Kaynak: AA / Spor

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