Trendyol 1. Lig'de 27. Hafta Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Eyüpspor, Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenerek puan farkını 8'e çıkardı. İşte maç sonuçları ve puan durumu...
Trendyol 1. Lig'de 27. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 yendi.
Haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 6 puan önünde giren ve 27. haftada Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenen lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe'nin Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalmasıyla puan farkını 8'e çıkardı.
Sonuçlar
1. Lig'de 27. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Gençlerbirliği-Kocaelispor: 2-0
Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor: 2-3
Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: 4-3
Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 0-0
Bodrum FK-Boluspor: 1-1
Erzurumspor FK-Tuzlaspor: 1-0
Ümraniyespor-Adanaspor: 2-0
Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-6
Sakaryaspor-Altay: 2-0
Puan durumu
Ligde tamamlanan 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|27
|21
|1
|5
|64
|23
|41
|64
|2.GÖZTEPE
|27
|17
|5
|5
|45
|15
|30
|56
|3.SAKARYASPOR
|27
|13
|8
|6
|41
|28
|13
|47
|4.AHLATCI ÇORUM FK
|27
|13
|6
|8
|44
|28
|16
|45
|5.KOCAELİSPOR
|27
|13
|6
|8
|39
|31
|8
|45
|6.BODRUM FK
|27
|12
|8
|7
|35
|19
|16
|44
|7.BOLUSPOR
|27
|12
|7
|8
|26
|28
|-2
|43
|8.TEKSÜT BANDIRMA SPOR
|27
|11
|8
|8
|37
|24
|13
|41
|9.GENÇLERBİRLİĞİ
|27
|10
|10
|7
|31
|26
|5
|40
|10.ERZURUMSPOR FK
|27
|10
|10
|7
|26
|21
|5
|37
|11.ÜMRANİYESPOR
|27
|9
|6
|12
|32
|39
|-7
|33
|12.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|27
|8
|8
|11
|24
|33
|-9
|32
|13.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|27
|7
|10
|10
|33
|33
|0
|31
|14.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|27
|6
|9
|12
|23
|30
|-7
|27
|15.TUZLASPOR
|27
|7
|6
|14
|26
|43
|-17
|27
|16.ADANASPOR
|27
|8
|3
|16
|21
|40
|-19
|27
|17.ALTAY
|27
|5
|3
|19
|12
|55
|-43
|15
|18.BITEXEN GİRESUNSPOR
|27
|2
|4
|21
|12
|55
|-43
|7
28. haftanın programı
Trendyol 1. Lig'de 28. hafta programı şöyle:
2 Nisan Salı:
14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK (Aktepe)
17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)
3 Nisan Çarşamba:
14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)
17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)
20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)
4 Nisan Perşembe:
20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)